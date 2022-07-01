هند صبري لـ "صوت بيروت إنترناشونال": سعيدة بتقديم "دولت فهمي الحقيقية"

هند صبري ممثلة صاحبة باع طويل في تقديم أعمال فنية مميزة سواء في السينما أم التلفزيون.

ومنذ أيام بدأ عرض فيلمها الجديد ” كيرة والجن” الذي يجمعها بالنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز. وبعد العرض الخاص للفيلم كان هذا الحوار مع هند ل “صوت بيروت إنترناشونال” فقالت ” أنا سعيدة جدا بتقديم شخصية ” دولت فهمي” في فيلم ” كيرة والجن ” المأخوذ من رواية ” ١٩١٩” والتي تتحدث عن مرحلة الاحتلال الإنكليزي لمصر والشخصية التي أقدمها حقيقية وقادت حركة نسوية للتحرير من ذاك الإحتلال” وتضيف “تعاوني مع المخرج مروان حامد يريحني كما أن كريم عبد العزيز وأحمد عز وكل النجوم المشاركين في الفيلم مميزين جدا وأتمنى أن ينال إعجاب الناس في كل الوطن العربي.

وبخصوص مسلسل «البحث عن علا»، الذي عرض على منصة ” نتفلكس” لافتت إلى أنها لم تكن تتوقع النجاح الذي حظى به المسلسل على الرغم من عرضه على منصة عبر الانترنت.

وأضافت ، أن المسلسل على رغم صغر عدد حلقاته إلا أنه لاقي ردود أفعال واسعة وصلت إلى دول الخليج، وليس فقد داخل مصر، قائلة: «أعرف أن الـ 6 حلقات ليست كافية و أعتذر للمشاهدين لكننا تعبنا جدا كي ننجزهم وإن شاء الله سنتابع التفاصيل في الجزء الثاني.

هذا وبدأت قبل أيام هند صبري بتصوير مسلسل ” في مهب الريح” وبالإنتقال إلى حديث آخر سألناها لو أردتِ اختصار مسيرتكِ المهنيّة بـ3 مراحل مهمّة وأساسيّة، كيف تختصرينها فقالت:

المرحلة الأولى، السينما التونسيّة، أي بداية مسيرتي الفنيّة

المرحلة الثانية، تثبيت الأقدام في مصر، حيث عملت بجهد كبير، وكنت أعيش في الاستديو أكثر من أيّ مكان آخر.

المرحلة الثالثة، هي الآن، حيث أقوم بالتحكّم بالمحتوى الذي أريد تقديمه.