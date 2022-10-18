الثلاثاء 22 ربيع الأول 1444 ﻫ - 18 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هنيدي يواصل التحضير لفيلمه الجديد "نبيل الجميل"

منذ 37 دقيقة
محمد هنيدي

محمد هنيدي

A A A
طباعة المقال

يواصل الفنان محمد هنيدي التحضير لفيلم جديد بعنوان “نبيل الجميل”، تأليف أمين جمال ومحمد محرز، ومن إخراج خالد مرعي، وتواصل الجهة المنتجة خلال الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال العمل قبل إعلان عن موعد تصويره.

وينتظر هنيدي خلال الفترة القادمة عرضه فيلمه الجديد “الجواهرجي”، وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي كوميدي حول مواقف الأزواج فيما بينهم، ويظهر هنيدي ومنى زكي، بدور الزوجين، فيما يجسد باسم سمرة دور جواهرجي ثري ضمن الأحداث.

فيلم الجواهرجي بطولة: محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، باسم سمرة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم وضيوف الشرف، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من منوعات

الكاتب السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا
شيهان كاروناتيلاكا يفوز بجائزة بوكر الأدبية لعام 2022
شيرين عبد الوهاب
تطورات أزمة شيرين.. المحامي يتنازل عن البلاغ المقدم ضد شقيقها
دولفين وردي
باستخدام القوارب والطائرات.. إنقاذ دولفينين "ساحرين" في بوليفيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ماغي بو غصن
هل " الموركس دور" تحولت إلى جائزة ترضية؟
رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير
رقم كبير.. محمد شقير يكشف عدد الذين تفوق قيمة ودائعهم الـ100 ألف دولار!
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها