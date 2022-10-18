هنيدي يواصل التحضير لفيلمه الجديد "نبيل الجميل"

يواصل الفنان محمد هنيدي التحضير لفيلم جديد بعنوان “نبيل الجميل”، تأليف أمين جمال ومحمد محرز، ومن إخراج خالد مرعي، وتواصل الجهة المنتجة خلال الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطال العمل قبل إعلان عن موعد تصويره.

وينتظر هنيدي خلال الفترة القادمة عرضه فيلمه الجديد “الجواهرجي”، وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي كوميدي حول مواقف الأزواج فيما بينهم، ويظهر هنيدي ومنى زكي، بدور الزوجين، فيما يجسد باسم سمرة دور جواهرجي ثري ضمن الأحداث.

فيلم الجواهرجي بطولة: محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، باسم سمرة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم وضيوف الشرف، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.