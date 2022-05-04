هودجسون يودع “واتفورد” بعد نهاية الموسم الحالي

قال روي هودجسون (74 عاما) مدرب واتفورد اليوم الأربعاء إنه لن يستمر مع الفريق المهدد بالهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب نهاية الموسم الحالي.

وقال هودجسون، الذي تم تكريمه في قصر بكنجهام على ما قدمه من خدمات لكرة القدم، إنه لن يمدد بقائه مع واتفورد الذي تولى مسؤوليته لفترة قصيرة في يناير كانون الثاني الماضي.

وعاد المدرب السابق لمنتخب إنجلترا من الاعتزال ليقود واتفورد، الذي يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة ويتأخر بفارق 12 نقطة عن منطقة الأمان قبل أربع جولات على النهاية.

وقال المدرب المخضرم “بالتأكيد إنه عقد قصير الأجل. لقد أوضحت أنه يجب أن تكون فترة قصيرة من الآن وحتى نهاية الموسم. لقد رجعت من الاعتزال للقيام بمهمة محددة.

“الآن انتهت هذه المهمة للأسف. لقد استمتعت بوقتي خلال القيام بمهام وظيفتي. لا أعتقد أنني سأربط اسمي بعد الآن بأي من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

“إنها وظيفة تتطلب جهدا كبيرا للغاية وأعتقد أنني أملك الحق في العودة والاستمتاع ببعض الوقت مع زوجتي وابني”.

وسينتقل واتفورد لمواجهة أحد الأندية التي دربها هودجسون سابقا عندما يلتقي مع كريستال بالاس في الدوري يوم السبت المقبل.