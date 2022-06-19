هوركاتش يسحق ميدفيديف ويحصد لقب بطولة هاله للتنس

أظهر البولندي هوبرت هوركاتش، الأحد، إمكاناته قبل بطولة ويمبلدون للتنس، وسحق دانييل ميدفيديف المصنف الأول عالميا 6-1 و6-4، ليحرز لقب بطولة هاله في ألمانيا.

وتفوق هوركاتش المصنف 12 عالميا على ميدفيديف وروجر فيدرر في طريقه إلى قبل نهائي بطولة ويمبلدون العام الماضي، وأكد مرة أخرى أنه سيكون من المرشحين للمنافسة عندما تنطلق ثالث البطولات الأربع الكبرى هذا العام في 27 يونيو حزيران.

وحصد اللاعب البولندي البالغ عمره 25 عاما لقبه الخامس في بطولات اتحاد المحترفين، وقدم عرضا رائعا ليحسم المباراة في أكثر من ساعة واحدة بقليل، من ثاني فرصة متاحة بعد ضربة خلفية قوية.

وقال هوركاتش “أنا متحمس جدا. انتظرت قليلا حتى أحصد لقبي الأول هذا العام. أنا سعيد بالفوز بأول لقب من فئة 500 نقطة وبكل تأكيد فإن تحقيق ذلك على الملاعب العشبية هو شيء استثنائي جدا”.

وأضاف “دانييل لاعب مذهل. إنه أفضل لاعب في العالم، لذا يكون من الصعب جدا مواجهته. سارت كل الضربات الصحيحة في مصلحتي في البداية، لذا اكتسبت بكل تأكيد الكثير من الزخم بسبب ذلك”.

وفي المقابل، فإن هذه الخسارة الخامسة على التوالي في مباراة حاسمة للقب بالنسبة للروسي ميدفيديف الذي لم يحرز أي لقب منذ حرمان نوفاك ديوكوفيتش من الجمع بين ألقاب البطولات الكبرى في عام واحد عندما توج بلقب أمريكا المفتوحة في 2021.

ولم يكن ميدفيديف، الذي لن يُسمح له بالمشاركة في ويمبلدون بعد قرار حظر لاعبي روسيا وروسيا البيضاء من اللعب، قد خسر أي مجموعة قبل مباراة اليوم، وأنقذ 22 من 23 فرصة للكسر في أربع مباريات.

لكن اللاعب الروسي عانى في إرساله الأول، وتقدم هوركاتش 5-صفر في وقت قصير بعدما كسر إرسال منافسه مرتين متتاليتين.

وفاز ميدفيديف أخيرا بشوط إرساله وقلص الفارق إلى 5-1، قبل أن ينهي هوركاتش المجموعة الأولى في 27 دقيقة.

لكن معاناة ميدفيديف لم تتوقف في المجموعة الثانية، وخسر إرساله مبكرا أمام اللاعب البولندي الذي فرض سيطرته في الفوز بالتبادلات الطويلة للكرة وعند التقدم أيضا للشبكة.

وأنقذ ميدفيديف فرصتين للكسر في الشوط السابع ليبقى قريبا في النتيجة من هوركاتش، لكنه لم يتمكن من كسر اللاعب البولندي الذي لم يمنح منافسه الروسي أي فرصة لذلك خلال المباراة بأكملها.

وقال هوركاتش “كانت ضربات إرسالي رائعة اليوم، وحصلت على بعض الزخم من الشوط الأول… أنا سعيد جدا بتحقيق الفوز أمام مثل هذا الجمهور العظيم هنا”.