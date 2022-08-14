هوركاتش يواجه كارينيو بوستا في نهائي مونتريال

قلب هوبرت هوركاتش تأخره إلى فوز على كاسبر رود بنتيجة 5-7 و6-3 و6-2 ليبلغ نهائي بطولة كندا للتنس للأساتذة في مونتريال الليلة الماضية.

وسيواجه الإسباني بابلو كارينيو بوستا على اللقب اليوم الواقع في 14 آب 2022 عقب فوز اللاعب الإسباني 7-5 و6-7 و6-2 على البريطاني دان إيفانز في قبل النهائي بعد ثلاث ساعات تقريبا.

وتقدم هوركاتش 3-صفر في المجموعة الأولى قبل أن يستعيد رود رباطة جأشه ويقلب المواجهة لصالحه عندما كسر إرسال منافسه ليتقدم 6-5.

وحسم اللاعب النرويجي المجموعة بإرسال مذهل في الشوط التالي، وبدا الأقرب للفوز عندما كسر إرسال منافسه في افتتاح المجموعة الثانية.

لكن هوركاتش رد كسر الإرسال، ثم سدد ضربة أمامية قوية ليتقدم 4-2، وأدرك التعادل بضربة رائعة عند الشباك.

وفي الشوط الأول من المجموعة الفاصلة، فرط رود في تقدمه 40-صفر ليخسر إرساله ويتحول الزخم إلى صالح هوركاتش.

واقترب هوركاتش من حسم المباراة بضربة خليفة ليتقدم بفارق كسرين للإرسال.

واحتاج هوركاتش المصنف الثامن إلى ثلاث مجموعات للانتصار في كل مبارياته في البطولة.

وأبلغ هوركاتش الصحفيين “لعب كاسبر بشكل رائع حقا وكان الأفضل في النصف الأول من المباراة”.

وأضاف “كنت أبحث عن فرص وأردت أن اغتنم كل فرصة للتقدم في السباق ولكي لا يشعر (رود) بالراحة وساعدني الإرسال في النهاية”.

وحقق هوركاتش (25 عاما) الفوز خمس مرات في ست مباريات نهائية وصل إليها بمسيرته.

وتابع “كنت محظوظا بالفوز في أول بضع نهائيات لي لكن غدا مباراة جديدة وستكون صعبة وشاقة جدا”.

وكافح كارينيو بوستا من أجل الوصول للنهائي أيضا.

وتفوق في نقاط إرساله الأول ليظفر بالمجموعة الأولى، لكن إيفانز أجبره على خوض مجموعة فاصلة بفضل أداء قوي بالمجموعة الثانية.

وبعد إهدار نقطة حسم اللقاء هيمن كارينيو بوستا في المجموعة الثالثة بحصد آخر 12 نقطة ليتمسك بالأمل في أن يصبح أول بطل غير مصنف بالبطولة منذ الأرجنتيني جييرمو كانياس عام 2002.