هولندا تبحث عن رد فعل قوي أمام جبل طارق

سيتعرض منتخب جبل طارق المتواضع لرد فعل قوي عندما يسافر إلى روتردام يوم الاثنين المقبل لمواجهة هولندا، التي تلقت هزيمة مذلة في فرنسا أمس الجمعة في بداية مشوارها في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وقال المدرب رونالد كومان إنه يبحث عن رد فعل من لاعبيه في مباراتهم المقبلة بالتصفيات بعد خسارة فريقه في مباراة من جانب واحد 4-صفر في استاد فرنسا في مباراته الافتتاحية بالمجموعة الثانية.

وبدأ المنتخب الهولندي، الذي فقد خمسة من لاعبيه بعد أن ضرب الفريق عدوى فيروسية، المباراة بشكل سيء حيث افتتح الفريق الفرنسي التسجيل بعد دقيقتين فقط وأصبحت النتيجة 3-صفر خلال 22 دقيقة في أسوأ بداية لهولندا في مباراة منذ عام 1919.

وتستضيف هولندا في المباراة المقبلة منتخب جبل طارق في روتردام حيث من المتوقع فوزها، لكن كومان يسعى الآن لاستعادة المزيد من لاعبيه.

وقال كومان “أتوقع الآن رد فعل يوم الاثنين. يعرف اللاعبون أيضا الأخطاء التي ارتكبت في المباراة. أعتقد أن هذا يمكن أن ينجح بإيجابية فقط”.

وأضاف كومان في مباراة أمس في باريس “كنت أتوقع المزيد من الجميع. كان هذا جهدا جماعيا كان أقل من المتوسط ثم ضد منافس جيد جدا.

“الفارق بين الفريقين كان كبيرا للغاية ولم أتوقع ذلك. لقد ترك الفيروس بصمته، لكنني لا أريد أن أستخدم ذلك كعذر. لقد خذلنا أنفسنا. علينا أن نتعلم من هذا”.

وكانت هذه هي المباراة الأولى التي يتولى فيها كومان المسؤولية في فترته الثانية كمدرب لهولندا، بعد أن حل مكان لويس فان جال في مطلع العام الحالي.

وتنتظر هولندا الآن معرفة مدى إمكانية استعادة اللاعبين الخمسة الذين استبعدوا من التشكيلة يوم الخميس الماضي بعد إصابتهم بالإنفلونزا من أجل خوض مباراة جبل طارق، وبينهم مهاجم ليفربول كودي جاكو.

وخسر جبل طارق آخر سبع مباريات خارج أرضه، واستقبل 33 هدفا خلالها. وبدأ الفريق مشواره في المجموعة الثانية بالهزيمة 3-صفر على أرضه أمام اليونان أمس الجمعة.

وكان جبل طارق في نفس المجموعة المؤهلة لكأس العالم 2022 مع هولندا، وخسر 7-صفر على أرضه و6-صفر في روتردام.