هولندا تتقدم بخطوة انسانية لدعم العمال المهاجرين في كأس العالم

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم الاثنين أن القمصان التي سيرتديها المنتخب الوطني خلال كأس العالم، ستُباع في مزاد علني لدعم العمال المهاجرين في قطر.

والاتحاد الهولندي من بين عدد قليل من الاتحادات الوطنية التي وجهت انتقادات لقطر في مجالي حقوق الإنسان وظروف العمل هناك، حيث يشكل العمال المهاجرون والأجانب غالبية سكان قطر البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة.

وقال الاتحاد الهولندي بموقعه إنه قرر بعد التشاور مع اللاعبين تخصيص إيرادات المزاد الذي سيجري عبر الإنترنت لتحسين وضع العمال المهاجرين.

وقال فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا “لم يغب عن أي شخص الدور الكبير الذي لعبه العمال المهاجرون في إقامة كأس العالم في قطر.

“لقد عملوا في تشييد الملاعب والبنية التحتية وتوفير الإقامة الفندقية في ظل ظروف قاسية للغاية، سوف نتذكر ذلك خلال جميع أنشطتنا هناك، من الواضح للجميع أن هذه الظروف بحاجة شديدة للتحسن”.

وأضاف فان دايك “نأمل أن يساهم وجودنا في التغييرات الجارية حاليا.

“بذل المسؤولون الكثير من الأشياء لتحسين وضع العمال المهاجرين، لكننا نريد أيضا أن نقدم مساهمة ملموسة من غرفة الملابس”.

وسيستغل الفريق الهولندي وجوده في قطر للقاء مجموعة من حوالي 20 عاملا مهاجرا للحديث عن ظروف عملهم ومنحهم الفرصة لحضور تدريب الفريق.