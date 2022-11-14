الأثنين 20 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 14 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هولندا تتقدم بخطوة انسانية لدعم العمال المهاجرين في كأس العالم

منذ 14 دقيقة
علم هولندا

علم هولندا

A A A
طباعة المقال

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم الاثنين أن القمصان التي سيرتديها المنتخب الوطني خلال كأس العالم، ستُباع في مزاد علني لدعم العمال المهاجرين في قطر.

والاتحاد الهولندي من بين عدد قليل من الاتحادات الوطنية التي وجهت انتقادات لقطر في مجالي حقوق الإنسان وظروف العمل هناك، حيث يشكل العمال المهاجرون والأجانب غالبية سكان قطر البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة.

وقال الاتحاد الهولندي بموقعه إنه قرر بعد التشاور مع اللاعبين تخصيص إيرادات المزاد الذي سيجري عبر الإنترنت لتحسين وضع العمال المهاجرين.

وقال فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا “لم يغب عن أي شخص الدور الكبير الذي لعبه العمال المهاجرون في إقامة كأس العالم في قطر.

“لقد عملوا في تشييد الملاعب والبنية التحتية وتوفير الإقامة الفندقية في ظل ظروف قاسية للغاية، سوف نتذكر ذلك خلال جميع أنشطتنا هناك، من الواضح للجميع أن هذه الظروف بحاجة شديدة للتحسن”.

وأضاف فان دايك “نأمل أن يساهم وجودنا في التغييرات الجارية حاليا.

“بذل المسؤولون الكثير من الأشياء لتحسين وضع العمال المهاجرين، لكننا نريد أيضا أن نقدم مساهمة ملموسة من غرفة الملابس”.

وسيستغل الفريق الهولندي وجوده في قطر للقاء مجموعة من حوالي 20 عاملا مهاجرا للحديث عن ظروف عملهم ومنحهم الفرصة لحضور تدريب الفريق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

مكافأة غريبة من شركة "جيلي كولا" لرجل اعاد شيك بمبلغ ضخم
تير شتيغن
شتيغن يغيب عن تدريبات منتخب ألمانيا بسبب الإصابة
شيرين عبد الوهاب
مخرجة شهيرة تدافع عن شيرين: هل العيب في شيرين ولا فينا؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع على معدّل مرتفع... فكم سجل؟
لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة
بشرى للبنانيين.. عشر ساعات من الكهرباء في هذا التاريخ!
انفجار ضخم في إسطنبول يوقع قتلى وجرحى
فيديو مروع.. انفجار ضخم في إسطنبول يوقع قتلى وجرحى