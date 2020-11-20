هولندا ستحظر بيع السجائر في المتاجر

لحث المزيد من المواطنين على الإقلاع عن التدخين، اعلنت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة إنها ستحظر بيع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى في متاجر السلع الاستهلاكية، اعتبارا من 2024 .

ومع حظر ماكينات بيع السجائر اعتبارا من 2022 وبيعها في المتاجر، قالت الحكومة إن ذلك سيقضي على 11 ألف نقطة بيع للتبغ من أصل 16 ألفا متاحة حاليا في البلاد.

ويشكل بيع السجائر في متاجر السلع الاستهلاكية حاليا نحو 55 بالمئة من مبيعات التبغ في هولندا.

وحظرت السلطات في هولندا منذ 2008 التدخين في الحانات والمطاعم، كما أزالت مناطق مخصصة للتدخين في محطات القطارات هذا العام على أن تحذو مكاتب العمل والشركات حذوها بحلول 2022، بحسب “رويترز”.