الكتاب المضربون وشركات الإنتاج في هوليوود يجتمعون مجددا اليوم

أعلنت نقابة الكُتّاب الأمريكية في بيان أن مفاوضين من شركات إنتاج كبيرة في هوليوود يعتزمون الاجتماع مجددا اليوم الجمعة مع كتاب السينما والتلفزيون المضربين.

وذكرت شبكة سي.إن.إن أن الجانبين أجريا مفاوضات أمس الخميس استمرت لما يزيد عن عشر ساعات، لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق لإنهاء مأزق قائم منذ شهورا بشأن الأجور واستخدام الذكاء الاصطناعي.

ولم يرد تحالف منتجي الأفلام والتلفزيون على طلب للتعليق بعد.

توقف ما يقرب من 11500 من أعضاء النقابة عن العمل في مايو أيار لاعتراضهم على ما طرأ من تغير في ظروف العمل في عصر منصات عرض الأعمال. وقال مصدر مقرب من الشركات إنه في مسعى للتوصل إلى اتفاق، حضر المفاوضات التي عقدت يومي الأربعاء والخميس بوب إيجر الرئيس التنفيذي لوالت ديزني وتيد ساراندوز الرئيس التنفيذي المشارك لنتفلكس ودونا لانجلي رئيسة مجلس إدارة إن.بي.سي يونفيرسال ستوديو جروب التابعة لكومكاست وديفيد زاسلاف الرئيس التنفيذي لوواونر براذرز ديسكفري.