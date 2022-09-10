هونغ كونغ.. السجن 19 شهراً بحق أخصائيي التخاطب بسبب كتب

صدرت أحكام السبت في هونغ كونغ بالسجن 19 شهراً بحق خمسة من أخصائيي التخاطب، بتهمة التآمر لنشر كتب أطفال تحرض على الفتنة وتضم رسوم كاريكاتير لأغنام وذئاب اعتبرها الادعاء العام مناهضة للحكومة.

وأدين المعالجون الخمسة يوم الأربعاء بموجب قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية معني بالتحريض على الفتنة، في قضية ندد بها نشطاء حقوق الإنسان باعتبارها “عملا قمعيا وقحا”، وهو ما رفضته حكومة هونغ كونغ.

وواجه المعالجون، الذين دفعوا ببراءتهم، اتهامات بنشر ثلاثة كتب تحتوي على رسوم كاريكاتير لأغنام تحارب الذئاب.

وقال قاضي المحكمة الجزئية كووك واي كين، إنه يجب معاقبة المتهمين “ليس بسبب النشر أو الكلمات، بل بسبب إيذاء عقول الأطفال أو احتمال تعريضها للأذى”، قائلاً إن ما اقترفوه يزرع بذور “عدم الاستقرار”.

وقال كووك: “ما فعله المتهمون بالأطفال في سن 4 أعوام فأكثر كان في الواقع تمريناً لغسل الدماغ بهدف توجيه الأطفال الصغار جداً لقبول آرائهم وقيمهم”.

وأشارت الكتب إلى أحداث من بينها الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها المدينة عام 2019 وقضية 12 محتجاً فروا من هونغ كونغ على متن قارب سريع في عام 2020 وأسرهم خفر السواحل الصيني.