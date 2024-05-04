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هيئة مصرية تكشف فلكياً وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك

منذ 22 دقيقة
مراقبة الهلال - تعبيرية

مراقبة الهلال - تعبيرية

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كشف الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن غرة شهر ذو القعدة للعام الهجري الحالي 1445، ستوافق فلكيا يوم الخميس المقبل وعدته 29 يوما.

وأضاف رابح في بيان اليوم السبت، أن هلال شهر ذو القعدة سيولد في تمام الساعة الخامسة و23 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 شوال الحالي، الموافق 8 أيار الحالي “يوم الرؤية”.

وأوضح رابح أن الهلال الجديد سيبقى لمدة 31 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم “يوم الرؤية” في مكة المكرمة، وفي القاهرة 38 دقيقة وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح ما بين 32 – 40 دقيقة.

وتابع أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية، سيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح ما بين 8 – 48 دقيقة.

وأوضح بيان معهد الفلك أن غرة شهر ذو الحجة 1445هـ فلكياً تكون يوم الجمعة 2024/6/7م.

وأشار بيان معهد الفلك إلى أن وقفة عرفات لعام 1445 هـ فلكياً ستكون يوم السبت الموافق 15 حزيران 2024، ويكون عيد الأضحى المبارك فلكياً يوم الأحد 16 حزيران 2024.

    المصدر :
  • العربية

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