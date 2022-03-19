هيفاء وهبي تتصدر قائمة النجوم الأكثر تفاعلاً على "إنستغرام"

تعتبر هيفاء وهبي من النجمات

جاء في “لها” مرّة جديدة، تصدّرت النجمة هيفاء وهبي، عبر تطبيق “إنستغرام”، قائمة النجوم الأكثر تأثيراً في لبنان والأكثر تفاعلاً بين اللبنانيين من خلال دراسة

للتفاعل الموثوق والحقيقي للمتابعين مقارنةً بعدد الحسابات التي تتابعها (authentic engagement). وفي التفاصيل، احتلّت وهبي المرتبة الأولى من حيث عدد المتابعين اللبنانيين على “إنستغرام”، ومن حيث تفاعل حسابات لبنانيّة موثوقة وحقيقيّة معها.

وغالباً ما يصبح وسم اسم “هيفاء وهبي” “تراند” على كل منصات التواصل الاجتماعي بعد كل منشور جديد تشاركه مع متابعيها على “إنستغرام”.

‏يُذكر أن وهبي تصدّرت أيضاً قائمة نجمات الغناء في الوطن العربي، استناداً إلى تصنيف الحسابات التي تحصد أعلى تفاعل من خلال معدّل المشاركة نسبةً الى المتابعين.

وتعتبر هيفاء مغنية وممثلة وفنانة استعراضية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الإستعراضيات، أصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب، حازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 “النساء المرغوبات” حسب موقع “AskMen.com”، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.







