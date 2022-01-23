هيفاء وهبي تتعرّض لموقف محرج بحفلها في المكسيك.. ما السبب؟

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مساء الجمعة حفلاً غنائياً في المكسيك. ونشرت عبر خاصيّة “الستوري” في “إنستغرام”، مقطع فيديو لها من الحفل، وقالت: “عم يعلق بالشوز”، وقصدت بذلك فستانها.

وأخذت وهبي إجازة من تصوير فيلمها الجديد “فوق برج إيفل”، الذي بدأت تصويره مطلع كانون الثاني الحالي، في العاصمة الفرنسية باريس، لتسافر إلى المكسيك وتلتقي جمهورها هناك.

ويشاركها في فيلم “فوق برج إيفل”: مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، أوس أوس، محمد ثروت، ومحمود حافظ، وإخراج أحمد خالد موسى.

يُذكر أنّ آخر أعمالها التمثيلية كان مسلسل “أسود فاتح”، بطولة معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف، وتأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.