الأحد 20 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 23 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هيفاء وهبي تتعرّض لموقف محرج بحفلها في المكسيك.. ما السبب؟

منذ 8 ساعات
آخر تحديث: 23 - يناير - 2022 9:56 صباحًا
هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

A A A
طباعة المقال

أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مساء الجمعة حفلاً غنائياً في المكسيك. ونشرت عبر خاصيّة “الستوري” في “إنستغرام”، مقطع فيديو لها من الحفل، وقالت: “عم يعلق بالشوز”، وقصدت بذلك فستانها.

وأخذت وهبي إجازة من تصوير فيلمها الجديد “فوق برج إيفل”، الذي بدأت تصويره مطلع كانون الثاني الحالي، في العاصمة الفرنسية باريس، لتسافر إلى المكسيك وتلتقي جمهورها هناك.

ويشاركها في فيلم “فوق برج إيفل”: مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، أوس أوس، محمد ثروت، ومحمود حافظ، وإخراج أحمد خالد موسى.

يُذكر أنّ آخر أعمالها التمثيلية كان مسلسل “أسود فاتح”، بطولة معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف، وتأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

    المزيد من منوعات

    5 آلاف سنة… بريطانيا قد تخسر عشرات الأشجار المعمّرة!
    دانييلا رحمة
    بالصور: دانييلا رحمة بأجواء باردة من دبي
    فيلم أصحاب ولا أعز يثير الجدل
    20 لفظا إباحيا.. فيلم “أصحاب ولا أعز” يثير الجدل في مصر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لقاح كورونا
    ما حقيقة ملاحقة مدير فايزر وإلغاء جميع أشكال التلقيح لكورونا؟ إليكم الإجابة الحاسمة
    الدولار و الليرة اللبنانية
    الدولار الأسود “نزول”.. كم سجل صباح اليوم؟
    ساندويش دجاج
    كم وصل سعر سندويش “الطاووق” مع انخفاض الدولار؟