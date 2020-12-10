هيفاء وهبي تشكك بلقاح كورونا

بعدما تم إيجاد لقاح لفيروس كورونا، أحدثت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شككت باللقاح معتبرة أن العلماء لم يجدوا بعد أدوية تخلص البشرية من الأمراض المزمنة مثل السرطان والإيدز وغيرها، فكيف وجدوا لقاحاً بهذه السرعة؟

ورغم الإعلان الرسمي عن لقاح كورونا، وتهافت العالم على الحصول عليه، وتداول بعض الدول اللقاح مجانا لمواطنيها، فإن الفنانة اللبنانية، فاجأت متابعيها عبر “انستغرام”، أمس الثلاثاء، بالتشكيك في اللقاح نفسه.

ونشرت هيفاء وهبي على صفحتها في “انستغرام”، أنه رغم مرور 40 عاما على ظهور مرض الإيدز، فإنه لم يتم اكتشاف أو الوصول لعلاج للوقاية من الإيدز أو مرض السرطان، حتى الآن، ويحتاج العالم إلى 100 سنة أخرى لاكتشاف علاج لهذه الأمراض.

يذكر أن إعلان هيفاء وقوفها ضد لقاح فيروس كورونا، جاء تزامناً مع بدء حملة التطعيم العام باللقاح في بريطانيا، ومضي عدد من الدول في المسار ذاته