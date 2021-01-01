هيفاء وهبي تعايد محبيها: يا رب تتحقق أمانيكم ‏

عايدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي محبيها بمناسبة الأعياد المجيدة.
وكتبت عبر “تويتر”، “بتمنى السنة الجديدة 2021 تجبلنا الأمل والأمان والصحة والبحبوحة يا رب تتحقق أمانيكم وكل سنة وانتو بخير”.
وقضت النجمة هيفاء وهبي فرصة الأعياد نهاية السنة في بيروت لتستعد بعدها للسفر إلى القاهرة للمشاركة في المسلسل الرمضاني الجديد الذي يجمعها للمرة الأولى بالنجمة المصرية يُسرا، بعد تقديمها مجموعة من الأعمال الفنية ومنها بالطبع مسلسل “أسود فاتح” الذي نال أعلى نسبة مشاهدة بشهادة الشركة المنتجة والمتابعين.
أما عن المسلسل الجديد، فيلتزم فريق العمل بالصمت ريثما تُجهّز كل الأمور المتعلقة بالتصوير، إذ سيكون اشهر كانون الثاني وشباط وحتى آذار مشاريع لإنهاء تصوير ثلاثين حلقة تجمع قصة اجتماعية لا يغيب عنها بالطبع حضور يسرا المحبب.
يُذكر أخيراً ألا جديد على صعيد الغناء سيصدر لهيفاء قريباً، ولو أنها استعدّت لنشر أغنية جديدة سجّلتها سابقاً، لكنها لم تتخذ ساعة الصفر للإعلان عن ذلك.