هيفاء وهبي لإليسا: أنوثة وإحساس وانتي وبس

حرصت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، على تقديم الدعم لزميلتها الفنانة إليسا بمناسبة إطلاق أغنيتها الجديدة ”أنا وبس“، والتي أحدثت جدلا واسعا الأيام الماضية بعد الخلاف الذي وقع بين إليسا وكاتب كلمات الأغنية أحمد ماضي وملحنها زياد برجي.

ونشرت هيفاء وهبي تغريدة عبر حسابها على ”تويتر“ تضمنت رابطا للفيديو كليب الرسمي لأغنية إليسا ”أنا وبس“، وكتبت: ”انوثة واحساس وانتي وبس.. صديقتي الرائعة إليسا مبروك على الاغنية الحلوة كتير.. أنا وبس تتهني بنجاحك“.

من جهتها، ردت إليسا على تغريدة هيفاء وهبي، وكتبت لها باللغة الإنجليزية: ”نجمتي الجميلة، تمتلكين قلب نقي وجميل.. أحبك بطول الذهاب إلى القمر والعودة“.

وعبر الجمهور عن سعادتهم بتأكيد هيفاء وهبي على صداقتها القوية مع النجمة اللبنانية إليسا، بإظهار دعمها لها بعد تهديد شاعر الأغنية أحمد ماضي، بتصعيد خلافه معها، ولجوئه للقضاء، تعبيرا عن استيائه من موقفها، بعد أن طلبت إليسا من الفنان زياد برجي الإجابة عن كاتب الأغنية الجديدة خلال مقابلة إعلامية لها.

وتحرص النجمتان على دعم بعضهما بشكل مستمر، في كل عمل فني، وكانت إليسا قد هنأت هيفاء بأغنيتها ”تيجي“ التي طرحتها الشهر الماضي، تموز، وكتبت لها تغريدة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“: ”الكثير من الجاذبية والسعادة في فيديو واحد.. مبروك يا صديقتي العزيزة على هذه الأغنية الفرحة. . تجعلين صيفنا أكثر إشراقًا“.

انوثة واحساس وانتي وبس 💕

صديقتي الرائعة @elissakh مبروك على الاغنية الحلوة كتير #انا_و_بس تتهني بنجاحك https://t.co/IwjyNMs786 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) August 17, 2022