هيفاء وهبي لساندرز: قلبك تلج قلبي النار

بعدما تفاعل عدد كبير من الصورة ونالت رواجاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دخلت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي على التفاعل الواسع الذي لاقته صورة السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز خلال حضوره مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونشرت وهبي صورة بيرني ساندرز المتداولة بتعليق قالت فيه: “قلبك تلج قلبي النار”.

وكان ساندرز قد علق على نتيجة الانتخابات وفوز بايدن، قائلا إن هذه الانتخابات “كانت تتعلق بما إذا كنا سنبقى دولة تؤمن بالدستور أم لا، وتؤمن بسيادة القانون وتؤمن بالديمقراطية.. والحمد لله انتصرت الديمقراطية. لذلك أتمنى فقط أن يكون جو وكامالا الأفضل في قيادة بلدنا”.

قلبك ثلج….. قلبي نار pic.twitter.com/XrffrvRKYh — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) January 25, 2021