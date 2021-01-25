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هيفاء وهبي لساندرز: قلبك تلج قلبي النار

25 - يناير - 2021
آخر تحديث: 25 - يناير - 2021 10:26 صباحًا
هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

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بعدما تفاعل عدد كبير من الصورة ونالت رواجاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دخلت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي على التفاعل الواسع الذي لاقته صورة السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز خلال حضوره مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونشرت وهبي صورة بيرني ساندرز المتداولة بتعليق قالت فيه: “قلبك تلج قلبي النار”.

وكان ساندرز قد علق على نتيجة الانتخابات وفوز بايدن، قائلا إن هذه الانتخابات “كانت تتعلق بما إذا كنا سنبقى دولة تؤمن بالدستور أم لا، وتؤمن بسيادة القانون وتؤمن بالديمقراطية.. والحمد لله انتصرت الديمقراطية. لذلك أتمنى فقط أن يكون جو وكامالا الأفضل في قيادة بلدنا”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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