هيفاء وهبي وأكرم حسني يطلقان "لو كنت"

أطلقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي اغنيتها الجديدة تحت عنوان “لو كنت” مع أكرم حسني إذ طرحت الأغنية عبر “يوتيوب” عن طريق الفيديو كليب.

الأغنية بمثابة رسالة محبة إلى مصر وشعبها، حيث قالت النجمة السورية عبر “إنستغرام” إن “العمل الجديد الذي سيكون هدية لمصر، سيتم طرحه عبر “يوتيوب”، خلال ساعات”.

ن كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع توما وإنتاج “أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي”، تحت إدارة المخرج حسام الحسيني ومدير التصوير أحمد بشاري، حيث تمّ التصوير مؤخراً في لبنان.

بإيقاعات حديثة راقصة، تبدأ أغنية “لو كنت” وتتحوّل إلى حوارٍ ارتجالي بين هيفاء وهبي وأكرم حسني حول فرضيّة “لو كنت” في حوارِ كوميدي يحمل عنوان التجدّد ولا يخلُ من التحدّي مع تصاعد الإيقاع.

تصدّر هاشتاغ “لو كنت” لليوم الثاني على التوالي قائمة الهاشتاغات الأكثر رواجاً على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد دقائق معدودة من طرح الفيديو كليب، وتفاعل الجمهور بنشر التغريدات المهنئة والأصداء الايجابية.