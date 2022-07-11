هي مجرد ستار.. أصحاب الابتسامة الدائمة هم الأكثر حزناً

في اغلب الأحيان يعاني العديد من الأشخاص من المشاكل الحياتية، منهم من يتكلم عنها ومنهم من يحبسها بداخله، ولكن الحكم دائماً يكون على المظهر الخارجي فقط دون النظر إلى ما بالداخل، لذلك يعتقدون أن أصحاب الوجه البشوش والابتسامة الدائمة، هم الأكثر سعادة والأكثر حظا، بينما من الممكن، أن يكون الظاهر يعكس صوراً مخالفة تماماً للواقع أو لداخل الفرد.

وأثبتت الدراسات العلمية المتخصصة في الطب النفسي وتحليل الشخصيات، أن معظم الأفراد الذين يتسمون بوجه دائم الابتسامة، ولا يشكون كثيراً من مشاكل الحياة التي يمرون بها، هم الأكثر هما وحزناً.

وتوضح معظم الدراسات أنه غالباً ما تكون هذه الابتسامة مجرد ستار يختبئون وراءه أحزانهم وآلامهم، عن العالم من حولهم، حتى لا يزعجها غيرهم بمشاكلهم، لذلك فإن معظم هذه الشخصيات كثرة الضحك والمداعبة، هم الأكثر حساسية والأكثر قدرة على تجمل المشاكل والمسؤوليات، والأكثر بحثاً عن راحة وسعادة الآخرين، حتى إذا كان ذلك على حساب أنفسهم.

لذلك يجب التعامل مع أصحاب هذه الشخصية، بكل حساسية والاقتراب منهم، لأنهم شخصيات يعتمد عليها، ويمكن أن نجدهم في أصعب المواقف إلى جانبنا، وعدم الحكم عليهم من الظاهر بأنهم ذوو شخصيات سطحية غير مكترثة.