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وأخيراً.. آمال ماهر تظهر وتكشف سبب اختفائها

منذ 31 دقيقة
المطربة المصرية آمال ماهر - أرشيفية

المطربة المصرية آمال ماهر - أرشيفية

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تصدّر اسم آمال ماهر قوائم الأكثر بحثاً ورواجاً على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأيام القليلة الماضية.

وبعد كثير من التساؤلات، طمأنت المغنية المصرية ماهر جمهورها في أول ظهور لها بعد أيام من الشائعات حول اختفائها.

وقالت آمال ماهر في فيديو مسجل: “جمهوري وأهلي أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليّا، معلش الفترة اللي فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إني أطمنكم عليّا”.

وأضافت: “ألف شكر أنا حقيقي ممتنة لكم الحب والخوف اللي شوفته ولمسته.. الحمد لله ودا إن دل على شيء يدل إن ربنا راضي عني، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، أنا بشكركم من كل قلبي جمهوري العربي وبحب أهنئ الشعب المصري بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظروني قريب”.

وأثيرت ضجّة على الشبكات الاجتماعية بعدما زعمت صفحة منسوبة لآمال ماهر على فيسبوك اختفاءها منذ أيام ومداهمة منزلها.

وكانت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مصر قد قالت إن آمال ماهر قبل أن تكون فنانة ومشهورة هي امرأة مصرية، مشددة على ضرورة حسم الشائعات المغرضة حول الاختفاء والرد بشكل حاسم عليها.

وأوضحت أنها تقدمت بطلب إحاطة في البرلمان حول اختفاء آمال ماهر.

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