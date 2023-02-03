وأخيراً.. شاهد هدف رونالدو الأول مع نادي النصر السعودي

تمكن النجم البرتغالي ولاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو من تسجيل أول أهدافه بعد انتقاله إلى صفوف النادي السعودي.

هدف رنالدو أنقذ نادي النصر من الهزيمة ومنحه التعادل 2-2 اما نادي الفتح في الدوري السعودي.

ونشر حساب دوري روشن السعودي على تويتر فيديو لهدف الدون الذي جاء في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وبهذا التعادل عاد النصر إلى الصدارة برصيد 34 نقطة متساويا مع الشباب ولكن متفوقا عليه بفارق الأهداف.

وسجل الفتح أولا بقدم كريستيان تيلو في الدقيقة 12، ثم عدل النصر من خلال البرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 58 سجل سفيان بن دبكة هدف الفتح الثاني من كرة تابعها مباشرة في سقف المرمى.

وسجل رونالدو التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 93، وبعدها بدقيقة طرد تاليسكا بالبطاقة الحمراء بعد العودة إلى تقنية الفار.