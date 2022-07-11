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وائل جسار لشيرين عبد الوهاب: أتمنى ترجع مثل ما نعهدها

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 11 - يوليو - 2022 8:15 مساءً
وائل جسار

وائل جسار

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علق الفنان وائل جسار، على تصريح الفنانة شيرين عبد الوهاب، بشأن ندمها على رفض أغنية “غريبة الناس”، والتي حقق من خلالها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي.

وقال وائل جسار، خلال لقائه ببرنامج ET بالعربي: “شيرين عبد الوهاب حبيبة قلبنا، وأتمنى هذه الغصة الصيفية تعبر منها، وترجع مثل ما نعهدها، الإنسانة العفوية والطيبة والمرحة.. وجميع أغانيها رائعة وبحبها”.

طرح وائل جسار، خلال الساعات الماضية، أحدث أغنياته التي تحمل اسم “أنا مش مصدق”، على موقع الفيديوهات “يوتيوب” والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.

 

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