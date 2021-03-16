وائل جسار لـ"صوت بيروت انترناشونال": المسوؤلون اللبنانيون اوصلونا إلى مرحلة اليأس

لا يستطيع اح ان يتغاضى عن نجومية المطرب الحساس وائل جسار فهو بكل عمل يقدمه يقدمه يلامس مشاعر المستمعين وآخر اعماله كانت “ولا في الاحلام” لكنه حاليا يعيش نوع من الاحباط نتيجة الاوضاع المتردية التي يرزح تحتها المواطن اللبناني فماذا يقول جسار لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن هذه الاوضاع “اذا اردت ان اعبر عما يجري اولا كأنسان وثانيا كفنان لبناني اقول ان الوضع مزري جدا في بلدي والمسؤولين اوصلونا الى مرحلة اليأس اذ اغلب الفنانين تركوا لبنان اما اغلبية الشعب اللبناني هاجر ام يسعى الى الهجرة ويتابع وائل قائلا ” للاسف لم يعد هناك مستقبلا للانسان ولا لاولاده فالمسؤولين جالسين على الكراسي منذ 30 عاما وحولهم اتباع يحمونهم لكن انا اريد ان اسأل هولاء الزعران الداعمين لزعماء لبنان “ترى عندما تصل “الموس الى رقبتكم” ماذا ستفعلون؟ فالجوع والفقر دق كل الابواب نحن نعيش في خضم كارثة على جميع الاصعدة وانا كوائل جسارالوم نفسي لانني سمحت مع باقي الناس ان تبقى هذه الطبقة الحاكمة جالسة على كراسيها كل هذه السنوات حتى اوقعونا في الحضيض. وعن معانات كفنان تعب طوال السنوات الماضية ووضع امواله في البنوك اللبنانية ماذا يقول عن هذه المعاناة؟” حتما اعاني لقد كان عندي ثقة عمياء بهذا البلد لكن للاسف ان الثقة انعدمت وضاعت اموالنا وسرقوها ويتابع وائل كلامه “ان جائحة كورونا زادت السوء اكثر على الحالة الاقتصادية والحل بيد هؤلاء الحكام عندما يصحى ضميرهم واطلب منهم ان يكفوا على تناتش الحصص الوزارية “عيب عليكم”.

وهل فكر بالهجرة يقول وائل ان الفكرة باتت واردة في رأسي بقوة رغم تعلقي بتراب وطني لكنني ابحث عن مستقبل جيد لاولادي وهذا القرار يعتبر “آخر الدواء الكي”.

اما بحديثه عن الاغنية الخاصة بعيد الام قال ” لقد صدرت الاغنية وهي بعنوان الام المؤمنة وهي خاصة بمستشفى امراض سرطان الاطفال في مصر وقد تبرعت بهذه الاغنية لهذا المركز واتمنى ان ابقى فاعل خير طالما انني املك القوة والحياة.

اما عن عدم احيائه الحفلات السنة الماضية فقال “احييت مجموعة من الحفلات في مصر وعدد من الدول العربية لكن بعد ان اعيد الاقفال توقفت عن احياء الحفلات وفي مصر هناك سماح لاقامة حفلات الزفاف لكن اصحاب هذه الاعراس يلجأون الى المطرب المصري وهذا من حقهم.

واخيرا عن اغنية “ولا بالاحلام” ” التي طرحها قبل اسابيع وكان حينها متفائلا وترى هل لا تزال هذه الايجابية ترافقه قال “نحن نكذب على انفسنا ونقول غدا احلى لانه في حال سيطر اليأس علينا سنصل الى مرحلة الجنون.