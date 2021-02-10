وائل كفوري: مبروك النجاح التاريخي العظيم لدولة الإمارات

بارك الفنان اللبناني وائل كفوري لدولة الإمارات على وصول “مسبار الأمل” إلى كوكب المريخ، ليكون بذلك أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز، بعد رحلة استمرت 7 أشهر قُطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر.

وقال عبر “تويتر”: “مبروك هذا النجاح التاريخي العظيم لدولة الإمارات الحبيبة وهنيئًا لشعبها المثابر والطموح، إنجازكم هذا يستحقّ كلّ الفخر”.

وأرفق التغريدة بعدة وصوم: ” #مسبار_الأمل

#العرب_في_المريخ

#لا_شيء_مستحيل.