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وائل كفوري: مبروك النجاح التاريخي العظيم لدولة الإمارات

10 - فبراير - 2021
وائل كفوري

وائل كفوري

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بارك الفنان اللبناني وائل كفوري لدولة الإمارات على وصول “مسبار الأمل” إلى كوكب المريخ، ليكون بذلك أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز، بعد رحلة استمرت 7 أشهر قُطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر.

وقال عبر “تويتر”: “مبروك هذا النجاح التاريخي العظيم لدولة الإمارات الحبيبة وهنيئًا لشعبها المثابر والطموح، إنجازكم هذا يستحقّ كلّ الفخر”.

وأرفق التغريدة بعدة وصوم: ” #مسبار_الأمل
#العرب_في_المريخ
#لا_شيء_مستحيل.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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