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وائل كفوري يحصد جائزة يوتيوب الذهبية

29 - مارس - 2022
وائل كفوري

وائل كفوري

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حصل الفنان الكبير وائل كفورى، على جائزة يوتيوب الذهبية، بعد تخطى عدد متابعي قناته على موقع يوتيوب الشهير للفيديوهات، حاجز المليون متابع، ونشر صورة من تلقيه الدرع على حسابه الرسمي بانستجرام، وعلق :”شكرا لكم جميعا”.

وأحيا النجم اللبناني وائل كفوري والنجمة اللبنانية نانسي عجرم، حفلا غنائيا السبت الماضي على مسرح قصر الإمارات في أبو ظبي، وقدما باقة مميزة ومتنوعة من أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم.

وكانت آخر أعمال وائل كفوري أغنية “البنت القوية”، على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ، والتي تم تناولها في إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، جمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، في لقاء دعا له وائل بمنزله الفخم فى منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، وكانت المشاهد في لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذى يجمع بين وائل وأقاربه وأصدقائه.

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