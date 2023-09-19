الثلاثاء 4 ربيع الأول 1445 ﻫ - 19 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وائل كفوري يستعد لحفلته على أكبر المسارح في باريس

منذ 43 دقيقة
الفنان وائل كفوري

الفنان وائل كفوري

A A A
طباعة المقال

بعد نجاح حفلته الضخمة في قصر المؤتمرات والمعارض في مدينة “كان” الفرنسية، خصوصا أنه أول فنان عربي يقف على مسرح هذا الصرح العريق، يستعد الفنان وائل كفوري لإحياء حفلة ثانية له في فرنسا، تحديدا في باريس وعلى مسرح La Seine Musicale يوم 27 تشرين الأول.

ويعد La Seine Musicale أحد أكبر المسارح في العالم، ففيه أحيا أشهر نجوم العالم أضخم حفلاتهم. وهو صالة كبيرة مطلة على نهر السين، يتميز بكبره وروعة عمارته وقيمته الفنية الكبيرة في الغرب.

وسيلتقي كفوري جمهوره ويقدّم له أشهر الأغنيات التي رافقت أجيالاً، واستمرت بتحقيق الانتشار والنجاح. وكان “ملك الرومانسية” أطلق أغنيته “حالف عالحب” منذ أشهر قليلة، وحققت نجاحًا كبيرًا.

تجدون التفاصيل كاملة في الصورة المرفقة.

    المزيد من منوعات

    الصبّاح تحصد ست جوائز في الموركس دور للعام 2023
    صورة الدماغ- تعبيرية
    ماذا تعرفون عن التنافر المعرفي؟
    قصر داهش
    فيديو.. ليس جناً ولا عفريتاً لكنه يفعل ما هو أغرب ويعرفه كبار السن في بيروت!

    الأكثر قراءة

    قصر داهش
    فيديو.. ليس جناً ولا عفريتاً لكنه يفعل ما هو أغرب ويعرفه كبار السن في بيروت!
    وديع الشيخ
    وديع الشيخ يفجع بوفاة والده
    دراجة تسير بمفردها
    "شارعٌ مسكون بالأشباح".. فيديو مرعب لدراجة تسير بمفردها!