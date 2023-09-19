وائل كفوري يستعد لحفلته على أكبر المسارح في باريس

بعد نجاح حفلته الضخمة في قصر المؤتمرات والمعارض في مدينة “كان” الفرنسية، خصوصا أنه أول فنان عربي يقف على مسرح هذا الصرح العريق، يستعد الفنان وائل كفوري لإحياء حفلة ثانية له في فرنسا، تحديدا في باريس وعلى مسرح La Seine Musicale يوم 27 تشرين الأول.

ويعد La Seine Musicale أحد أكبر المسارح في العالم، ففيه أحيا أشهر نجوم العالم أضخم حفلاتهم. وهو صالة كبيرة مطلة على نهر السين، يتميز بكبره وروعة عمارته وقيمته الفنية الكبيرة في الغرب.

وسيلتقي كفوري جمهوره ويقدّم له أشهر الأغنيات التي رافقت أجيالاً، واستمرت بتحقيق الانتشار والنجاح. وكان “ملك الرومانسية” أطلق أغنيته “حالف عالحب” منذ أشهر قليلة، وحققت نجاحًا كبيرًا.

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