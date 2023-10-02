وائل كفوري يشعل أجواء كندا

أحيا الفنان وائل كفوري حفلتين غنائيتين في كندا.

الأولى في تورونتو، يوم 30 أيلول، والثانية في مونتريال في الأول من شهر تشرين الأول. حضرها عدد كبير من جمهور ومحبي “ملك الرومانسية” الذين قدموا من مختلف المناطق للقاء فنانهم المفضل والاستمتاع بأجمل الأوقات على أنغام صوته الذي رافقهم سنين طويلة.

وقدم كفوري في الحفلتين باقة من أجمل أغنياته الجديدة والقديمة، التي تنوعت بين الحماسية والرومانسية، فأشعل من خلالها الأجواء وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الذي راح يردد كلمات أغنياته بحماس شديد، معبّرا عن حبه الكبير لكفوري.