الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
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واقعة غريبة.. شجار بالأيدي بين طيار ومساعده بالجو

منذ 37 دقيقة
الطيران الفرنسي

الطيران الفرنسي

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في واقعة غريبة من نوعها بعد شجار في قمرة القيادة بالجو، أوقفت الخطوط الجوية الفرنسية اثنين من الطيارين إثر خلاف بينهما أثناء رحلة لطائرة من نوع إيرباص بين جنيف وباريس.

والنزاع بين الطيار ومساعده تحول إلى تشابك بالأيدي بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة.

وحسبما نقلت صحيفة “لا تريبيون” أوضحت متحدثة باسم الخطوط الفرنسية أن أفراد الكابينة سمعوا ضوضاء في قمرة القيادة وتدخلوا لحل النزاع بين الطيار ومساعده على متن الرحلة التي جرت خلال شهر يونيو الماضي ولم يتم الكشف عنها إلا أمس السبت 27 أغسطس\آب.

وأضافت أن الحادث تم حله بسرعة وسارت الرحلة بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن الطيارين ينتظرهما قرار من الإدارة بشأن “سلوكهما غير اللائق تماما”.

وقال مكتب الطيران المدني إنه لم يتم إخطاره بالحادث لأنه لم تكن هناك عواقب على الرحلة التي حطت بسلام في باريس.

ويأتي الكشف عن المشاجرة الجسدية للطيارين في أعقاب تقرير نشرته، الثلاثاء، هيئة تحقيق سلامة الطيران المدني الفرنسية.

وخلص إلى وجود سلسلة من الهفوات في الذراع الفرنسية لخطوط “فرانس-كيه إل إم” منها “تغييرات وحتى انتهاكات” للإجراءات التي أدت إلى تضييق هوامش الأمان.

في المقابل، استجابت الشركة لذلك التقرير بعد تعهدها بإجراء تدقيق للسلامة وتعزيز تحليلات ما بعد الرحلة.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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