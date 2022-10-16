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واقعة مدهشة.. راكب يقضم إصبع مضيفة الطيران

منذ 10 دقائق
مضيفة طيران- تعبيرية

مضيفة طيران- تعبيرية

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في واقعة مدهشة من نوعها قامت احدي الرحلات الجوية بتحويل مفاجئ لمسار الرحلة، بعد أن قام أحد الركاب بقضم إصبع مضيفة الطيران بتلك الرحلة، مما أدى إلى حدوث حادث كبير على متن الطائرة.

حيث كان الراكب الذي يدعى “محمد جون جيز بودوين”، هو نفسه طيار لاحدى الشركات الإندونيسية، مخموراً ويثير الفوضى على متن الطائرة، وحذره المضيفون من الهدوء قبل أن يقوم فجأة بـ قضم إصبع أحد موظفي الخطوط الجوية.

وحسبما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية انه بدأ في توجيه اللكمات إلى طاقم الطائرة، حيث شوهد أحد الحاضرين يركله في محاولة لإجباره على التراجع بينما بدأ بعض الركاب أيضًا في ضرب الرجل.

وقال رئيس شرطة مطار سوكارنو هاتا، سيجيت داني سيتيونو ، “لقد اضطرت الطائرة للهبوط في مطار كوالانامو لأن هناك راكبًا تسبب في حالة فوضى من خلال إحداث اضطراب ومشاجرات مع طاقم الطائرة والركاب”.

وبعد ذلك تم إخراج الراكب المشاغب بودوين من الطائرة في مطار كوالانامو، قبل أن تنطلق الطائرة لاستكمال رحلتها إلى وجهتها النهائية في جاكرتا.

وتظهر لقطات فيديو تم تداولها على الإنترنت مضيفات طيران يمسكن بأصفاد بلاستيكية ويحاولون تقييد الرجل بينما قال أحد الركاب إنهم رأوا الرجل يرمي زجاجة ماء على المضيفات.

ووردت أنباء غير مؤكدة عن تعرض بودوين لإصابات بعد الحادث، وقال متحدث باسم شرطة مترو جاكرتا: “بسب الضجيج على متن الطائرة ، أسقطت الخطوط الجوية التركية الراكب الإندونيسي “.

المواطن الإندونيسي المشتبه في كونه مخمورا يخضع للعلاج في عيادة كوالانامو الصحية.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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