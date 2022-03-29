والدة ويل سميث: أنا فخورة بابني بعد الاوسكار

وجه الفنان العالمي ويل سميث اعتذاراً إلى الممثل الأمريكي كريس روك، الذي اعتدى عليه خلال فعاليات حفل الأوسكار الإثنين، علقت كارولين سميث، والدة سميث، على هذه الواقعة قائلاً إنها تشعر بالفخر بعد أن فاز ابنها أخيراً بجائزة الأوسكار.

وأضافت كارولين، في مقابلة حصرية مع محطة “إيه بي سي 6” التليفزيونية الأمريكية، أنها تعلم كيف أن ابنها يعمل بجد وانها كانت تنتظر سنه للفوز بالأوسكار: “في أكبر ليلة في هوليوود، استيقظت مبكراً وكنت أول من أرسل رسالة نصية على الدردشة الجماعية الخاصة بالعائلة، قلت لهم صباح الخير علينا أن نقول حظاً سعيداً للعم ويل”.

وأشارت والدة سميث انها فوجئت بما حدث خلال الحفل، قائلة: “إنه شخص متساوٍ للغاية هذه هي المرة الأولى التي رأيته فيها ينفجر أول مرة في حياته لم أره يفعل ذلك من قبل أنا فخور بكونه ويل سميث”.

كان كريس روك مقدم حفل الأوسكار 2022، قد ألقى دعابة عن زوجة ويل سميث بسبب حلق شعرها، حيث سخر كريس من تسريحة شعر زوجة سميث، جادا بينكيت سميث المشار إليها في فيلم “جي آي جين”، الذي حلقت فيه الممثلة ديمي مور شعر رأسها.

وانفعل ويل سميث بعد المزحة التي قام بها روك، ليتوجه إليه على المسرح ويوجه صفعة إلى وجه زميله وسط صدمة كبيرة من الحضور التي اعتبروها ضمن سياق الحفل، وأكد سميث: “أبقِ اسم زوجتي بعيدًا عن فمك”.