الخميس 14 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 8 ديسمبر 2022 |
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والد أنغام: ربنا نجاها وبقت بخير

منذ 37 دقيقة
انغام

انغام

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أكد الموسيقار محمد علي سليمان، والد الفنانة أنغام أن ابنته خرجت من المستشفى و تتمتع بحالة صحية جيدة حاليا، والان هي في منزلها بجانب أولادها.

وأكد الموسيقار أن أنغام أصبحت لا تحتاج إلى متابعة الأطباء بعد تحسن حالتها، معلقا: “ربنا نجاها وبقت بخير”.

وأضاف، أن ابنته أنغام ستعود لجمهورها قريبًا وهي مشتاقة للجمهور، والعودة ستكون من خلال حفلات وأغاني جديدة.

كما وأكد أنها تستعد لإحياء أولى حفلاتها يوم 3 فبراير المقبل، ومن المقرر أن تقدم باقه من أغانيها المميزة التي تنال إعجاب الجمهور.

وآخر أعمال الفنانة أنغام هي أغنية لوحة باهتة، الذي طرحتها عبر حسابها الشخصي على “يوتيوب”، ونجحت الأغنية في تحقيق نجاح كبير، إذ تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الموسيقار سليمان أن الفنانة أنغام حاولت أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة المقبلة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها، واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول.

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