والد فيوري يدخل في اشتباك دام مع أحد أفراد حاشية أوسيك

بدا أن والد تايسون فيوري ضرب أحد أفراد حاشية أولكسندر أوسيك بالرأس في اشتباك دام على هامش يوم وسائل الإعلام، اليوم الاثنين، قبل نزال لقب وزن الثقيل بلا منازع المقرر يوم السبت المقبل في السعودية.

وأكد جون فيوري، جريح الجبهة والدم يسيل على وجهه، لشبكة (سكاي سبورتس) أنه كان طرفا في الواقعة التي حدثت في الرياض.

وقال “لم يحترم ابني، أفضل من ارتدى القفازات على الاطلاق في وزن الثقيل. جاء بكل هذه البذاءات. كان في وجهي ويحاول أن يكون ذكيا.

“عندما دخلت مساحتي الخاصة (مع) أوسيك… كنت أردد اسم ابني. لذا عندما اقترب خطوة تلو لأخرى. في نهاية المطاف، أنا مقاتل، هذا ما نفعل. نحن مقاتلون. تأتي في مساحتي، فأنت تستحق ما تنال”.

وتقرر إقامة نزال حلبة النار في 18 مايو أيار المقبل، وذلك لتوحيد لقب فيوري لمجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل مع ألقاب أوسيك وهي الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة، لتتويج أول بطل موحد للوزن الثقيل منذ عام 1999. ولم يخسر كلا الملاكمين في المستوى الاحترافي.

ونقلت سكاي عن تايسون فيوري قوله “لم أر شيئا، كنت في الغرفة أجري مقابلات، لكنني لست هنا من أجل ذلك، أنا هنا لأنجز المهمة والعودة إلى البيت لأستريح”.

وكان من المفترض أن يقام النزال في 17 فبراير شباط الماضي في الرياض، لكن تقرر قبل أسبوعين من ذلك الموعد، تأجيل النزال بعد تعرض فيوري لجرح أثناء تدريب.

وأبدى ألكسندر كراسيوك مدير أعمال أوسيك أمله أن يعتذر والد فيوري.

وأبلغ شبكة (سكاي) سيكون من الجميل أن نسمع اعتذارا من السيد جون لأن هذا كان تصرفه.

“نحن مثال للعالم بأسره… يتخذنا جيل جديد من الأطفال قدوة. ماذا سيرون في ذلك؟”.