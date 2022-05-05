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والد ياسمين صبري في أول تعليق بعد انفصالها

5 - مايو - 2022
آخر تحديث: 5 - مايو - 2022 5:11 مساءً

أحمد أبو هشيمة وزوجته ياسمين صبري

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في أول تعليق له على أخبار انفصال نجلته الفنانة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قال الدكتور أشرف صبري في تصريحات صحافية له اليوم إنه يرفض الحديث عن أمر الانفصال الخاص بابنته من أبو هشيمة، موضحًا: “أنا عرفت الموضوع زيي زيكم بالظبط من الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ومعنديش أي حاجة أقولها”.

وأكد والد الفنانة ياسمين صبري، أنه من المستحيل التحدث عن الأمر قائلًا: “مش أنا الراجل اللي يتكلم عن مصايب أولاده في ظروف زي دي”.

وكشفت مصادر مقربة من الزوجين في تصريحات صحفية، صحة الأخبار المتداولة عن انفصال الزوجين، وأن قرار الانفصال جاء في إطار من الاحترام المتبادل حتى اللحظات الأخيرة، مع احتفاظ كل منهما بالود للآخر.

وما دعم تلك الأخبار التعليق الذي كتبه أبو هشيمة على حسابه الخاص بـ”إنستجرام”، حيث كتب قائلاً: “أنا لا أخسر أبدًا.. إما أن أربح أو أن أتعلم”.
ثم علقت ياسمين صبري بتعليق مثير على ستوري حسابها الخاص “إنستجرام”، وكتبت قائلة: “أنا قادمة بنسخة أكثر جمالاً مني مع كل يوم جديد”.

ونشرت بعض المواقع تصريحات على لسان ياسمين أكدت فيها أن الانفصال تم بينها وبين أبو هشيمة في هدوء دون أي مشاكل، وأن هناك احتراماً متبادلاً بينهما، وسوف يحافظان على صداقتهما.
الغريب في الأمر أن أخبار الطلاق بين ياسمين وأبو هشيمة كانت قد ترددت خلال شهر رمضان الماضي وهو الأمر الذي حرصت ياسمين على نفيه بنشر العديد من الصور لها مع أبو هشيمة من داخل قصره إلا أن تلك الصور لم تدم كثيراً حيث قامت ياسمين بحذفها كلها، بعد تأكيد خبر الطلاق.

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