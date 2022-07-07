وثائق المحكمة تكشف.. إيلون ماسك أنجب توأما من موظفة لديه

كشف موقع “بيزنس إنسايدر”، الأربعاء، أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، قد أنجب توأما في نوفمبر 2021.

وذكرت المجلة أن أم الطفلين هي كبيرة المديرين التنفيذيين في شركته الناشئة نيورالينك المتخصصة في صناعة رقائق الذكاء، شيفون زيليس.

وفي أبريل، قدم ماسك وزيليس التماسا لتغيير اسم الطفلين إلى “الاسم الأخير لوالدهما” وإدراج اسم عائلة والدتهما كجزء من الاسم الأوسط ، حسبما نقل الموقع عن وثائق المحكمة.

وأظهر ملخص في جدول أعمال المحكمة حول خدمة الأبحاث القانونية في Westlaw أن القاضي وقع على “أمر بتغيير أسماء أطفال متعددين” في 11 مايو بعد التماس تغيير الاسم المقدم من الأب والأم في 25 أبريل من هذا العام.

وأوضحت الوثائق أن الالتماس قد جرى تقديمه في أوستن بولاية تكساس الأميركية، حيث وُلد الطفلان.

وبحسب ما ورد أنجبت زيليس قبل أسابيع من إنجاب ماسك وزوجته الأخرى، لطفلهما الثاني.

وتبلغ زيليس من العمر 36 عاماً، وقد ولدت في كندا ودرست الاقتصاد والفلسفة في جامعة ييل قبل أن تعمل في شركة IBM وبعدها في Bloomberg Beta، وهو صندوق لرأس المال الاستثماري.

وقد سبق إدراجها في قائمة فوربس ضمن الرواد الصاعدين صاعدة في عالم الذكاء الاصطناعي، تحت عمر 30 عاما.

وتعمل حاليا مديرة للعمليات والمشاريع الخاصة في نيورالينك، وهي شركة يملكها ماسك للتكنولوجيا العصبية، حيث بدأت العمل في الشركة في مايو 2017، وفقًا لموقع لحسابها في “لينكد إن”.

وبات لدى ماسك 9 أطفال ، من بينهم خمسة أطفال من زوجته الأولى جوستين موسك، واثنين من المغنية كلير باوتشر، المعروفة باسم غرايمز.