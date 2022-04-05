"وجبات توفيرية".. كيف نعد وليمة رمضانية ممّا تبقى من طعام؟

عادة ما تنتهي موائد الإفطار الرمضانية، العامرة بأصناف الطعام، بالكثير من بقاياه التي لم يمسها أحد. ورغم الارتفاع الكبير في الأسعار، يحجم البعض عن تناول الأكل المتبقي أو البائت.

تغيير سلوكيات أفراد الأسرة تجاه بقايا الطعام قد يستغرق وقتا طويلا، ولكي يحدث هذا إليك طرق لإعادة تدويرها وصنع أطباق جديدة شهية، بدلا من إهدارها.

بقايا لحم الضأن

يعد إفطار رمضان مناسبة جيدة لصنع أطباق من لحم الضأن، خاصة في التجمعات العائلية أو العزومات.

ومع استخدام فخذ الخروف أو كتفه تظل بقايا قطع اللحم عالقة، وربما تتبقى قطع أخرى من أطباق لحم الضأن المعدة على تلك المائدة، لا تلقيها، بل يمكنك استخدامها مرة أخرى لصنع أكثر من طبق جديد يصلح على موائد الأيام القادمة. وهذه بعض الوصفات المعدة من بقايا لحم الضأن.

مسقعة الخروف

المسقعة، طبق يوناني الأصل انتقل إلى الدول العربية من خلال الرحلات التجارية أواخر القرن الـ 19.

تصنع عادة باللحم المفروم، لكن يمكن استخدام بقايا قطع لحم الضأن الكبيرة المطبوخة مسبقا بعد إضافة عصير الطماطم إليها أو الصلصة، ووضعها بين طبقات الباذنجان المقلي، وإضافة صلصة البشاميل الكريمية إليها، وتقديمها كطبق رئيسي على مائدة إفطار رمضان، بجانب الأرز الأبيض والسلطة.

لحم بيلاف

بيلاف أو (بيلاو، بلوف) هو طبق كلاسيكي من أوزبكستان. يمكنك باستخدام لحم الضأن المتبقي مع الجوز والأرز البسمتي والتوابل صنع طبق رئيسي دسم على مائدة الإفطار.

الجيد أيضا في صنع ذلك الطبق، أنك تستخدمين طنجرة واحدة فقط، ضعي الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ضعي البصل في المقلاة واجعليه يطهى حتى يصبح طريا، ثم أضيفي الثوم والبهارات ثم يقلب لمدة دقيقتين.

يُضاف الأرز ولحم الضأن المقطع صغيرا، ثم يضاف إليه الشوربة أو مرقة المكعبات والماء المغلي. اتركي المزيج حتى يغلي، ثم يغطى بغطاء ويخفض الحرارة. ويطهى لمدة 12 دقيقة أو حتى ينضج الأرز ويمتص المرقة.

وبمجرد أن يصبح الأرز جاهزا، يُرفع عن النار ويضاف الزبيب والبصل الأخضر والطماطم والأعشاب والجوز واللوز إن وجد، ويخلط جيدا. ويقدم مع السلطة الخضراء والزبادي.

كعكة البطاطس باللحم المتبقي

يمكنك تدوير بقايا لحم الضأن من خلال طبق جانبي شهي على مائدة الإفطار. تجمع كعكة البطاطس بين البطاطس المهروسة اللينة مع حشوة لحم الضأن والتوابل المحببة إضافة إلى البقدونس المفروم، وتشكيلها على هيئة كعك صغير، وبجانبها يمكنك تقديم سلطة الزبادي.

بقايا الدجاج

إذا تبقى لديك بقايا دجاج مشوي أو مسلوق، فإن رش التوابل أو القليل من الصلصة يمكن أن يمنحها حياة ثانية، وفرصة جيدة للوجود على مائدة الإفطار بصورة مختلفة، من خلال اتباع الوصفات التالية:

طاجن دجاج بالكريمة والبروكلي

من خلال بقايا الدجاج المطبوخ، يمكن إعداد طاجن الدجاج الكريمي كطبق رئيسي على مائدة رمضان.

لن تحتاجي سوى بقايا الدجاج والبروكلي والحليب. سخني مقلاة فرن كبيرة على نار متوسطة وأضيفي الزيت إلى المقلاة، ضعي البصل المبشور ويمكنك إضافة الفطر، قلبّي حتى يتبخر السائل ويرش الخليط بملعقة دقيق.

يطهى الدقيق لمدة دقيقة مع التحريك باستمرار. ثم ضعي عليه كوبا من الحليب. يترك يغلي لمدة 3 دقائق أو حتى يصبح كثيفا، أضيفي إليه البروكلي المسلوق أو المطهو في الميكرويف والدجاج، واتركيه يغلي لمدة دقيقة ثم أضيفي الجبن المبشور وضعيه تحت الشواية. قدميه مع الأرز الأبيض.

فطيرة الدجاج والسبانخ المغربية

قد تكون فطيرة الدجاج والسبانخ ذات الأصول المغربية طبقا مناسبا جدا لمائدة الإفطار، باستخدام بقايا الدجاج المسلوق من مائدة سابقة.

لإعداد حشوة الفطيرة بحسب “إيبيشريوس” Epicuriou، سخني ملعقتين كبيرتين من الزيت في مقلاة. يضاف البصل المفروم والملح والفلفل إلى المقلاة ويطهى حتى يصبح البصل ذهبيا.

أضيفي الثوم المفروم حتى يذبل فقط مع التوابل المفضلة. ويضاف الدجاج إلى المقلاة ويحرك. ثم أضيفي عصير الليمون والسماق، ثن يرفع القدر عن النار ويترك ليبرد. في وعاء كبير، امزجي خليط الدجاج مع السبانخ المسلوقة، يمكنك إضافة الصنوبر المحمص إلى الخليط أو التخلي عنه.

ولتجهيز الفطيرة، استخدمي 8 طبقات من عجينة “الفيلو” الجاهزة، امسحي كل طبقة بخليط الزيت والزبدة وضعيها في صينية خبز مناسبة، وبعد الطبقة الرابعة أضيفي خليط الدجاج والسبانخ وغطيها بباقي الطبقات المدهونة بالزبدة والزيت. اخبزيها لمدة 20-25 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

كفتة الدجاج المقلية

باستخدام بقايا الدجاج المسلوق يمكنك صنع طبق كفتة شهي. قومي بفرم الدجاج المسلوق في الكبة مع فصوص الثوم والبقدونس.

أضيفي بطاطس مسلوقة ومهروسة للخليط، ثم تبليه بالتوابل المفضلة لديك، وضعي الخليط في الثلاجة حتى قبل الإفطار بنصف ساعة.

اخفقي بيضة في صحن كبير مع قليل من الملح والفلفل الأسود، وفي صحن آخر ضعي البقسماط المطحون المتبل.

سخني مقلاة بها زيت غزير، وأخرجي الخليط من الثلاجة، شكلي الكفتة أصابع وضعيها في البيض ومنها إلى خليط البقسماط ثم اقليها في الزيت. قدميها ساخنة مع سلطة الزبادي.

أطباق مختلفة:

الحساء

إذا تبقى لديك من مائدة الليلة السابقة حساء الكريمة أو الشعيرية، يمكنك في اليوم اللاحق تعزيزه بإضافة بعض الخضراوات المشكلة وطهيها معه.

وإذا كان المتبقي هو حساء الخضراوات، يمكنك إضافة القليل من الشعيرية أو الكريمة وتقديمه كطبق جديد.

السلطة

إذا شويت الدجاج الليلة السابقة وحصلت على بقايا صدور الدجاج، أضيفي إليها بعض الخس المفروم، والطماطم الكرزية وشرائح الأفوكادو، مع الليمون والخل والملح والزعتر.

الأرز المطبوخ

عادة ما يتبقى الأرز المطبوخ بشكل تقليدي، ومع تكرار تقديمه يتبقى حتى يلقى في القمامة.

إذا تبقى لديك أرز، قومي بتقطيع الجزر والبصل الأخضر في محضر الطعام وقومي بتشويحه في الزيت مع إضافة بهاراتك المفضلة. أضيفي ما تبقى من الأرز وقلبي لمدة دقيقتين، وقدميه بجانب الحساء والبروتين.

تجميد البقايا

في حال عدم رغبتك في تناول الطعام المتبقي أو إعادة تدويره اليوم الثاني، ينصح بتغليف بقايا الطعام في كيس بلاستيكي وتجميدها لليلة أخرى. كما يمكنك تجميد الفاكهة والخضراوات المقطعة والخبز لإعادة تجهيزها في صور أطباق أخرى لاحقا.