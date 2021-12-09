وجهة محمد صلاح القادمة في حال مغادرته ليفربول

أفادت تقارير صحفية إسبانية إلى أن النجم المصري محمد صلاح قد يغادر ليفربول وينتقل إلى منافسه مانشستر سيتي.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول، نهاية الموسم المقبل (2022/2023)، ويتردد أن ليفربول لا ينوي تلبية طلبات ”صلاح“ المالية، ما يفتح الباب أمام رحيل اللاعب عن ملعب أنفيلد، نهاية هذا الموسم.

وبحسب صحيفة ”الناسيونال“ الإسبانية، فإن صلاح قد ينتقل إلى مانشستر سيتي في الوقت الذي استبعدت فيه انتقاله إلى برشلونة في ظل تراجع نتائج الفريق الكتالوني.

ويبلغ محمد صلاح من العمر 29 عامًا، وبالتالي فإنه يبحث عن مشروع رياضي جاهز وهو ما يتوافر في مانشستر سيتي، وفقًا للصحيفة.

وعلى بعد 50 كيلومترًا من ليفربول يوجد مانشستر سيتي الذي يبدو فريقًا جاهزًا، وقد حصد لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، كما حصد اللقب 3 مرات في آخر 5 مواسم.

وقالت ”الناسيونال“ إنه من الواضح أن ليفربول سيفعل كل ما في وسعه للحفاظ على محمد صلاح، لكن طلبات اللاعب قد تحول دون بقائه في أنفيلد.

ويحصل محمد صلاح على نحو 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا من ليفربول، لكنه يطلب 20 مليون يورو في العام، وهو مبلغ قد لا تستطيع إدارة ليفربول الموافقة عليه على عكس مانشستر سيتي، الذي يبحث عن مهاجم قوي وقد حاول التعاقد مع هاري كين، الصيف الماضي.

ويبدو أن الصراع بين ليفربول، ومانشستر سيتي، سيستمر حيث يتصدر السيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، ويتقدم بنقطة وحيد عن ليفربول صاحب المركز الثاني، وقد ضمنا التأهل إلى دوري الـ16 في دوري أبطال أوروبا متصدرين لمجموعيهما.

وبلا شك أن محمد صلاح أحد أفضل لاعبي كرة القدم فب العالم حاليًا، حيث سجل 20 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة في 21 مباراة مع ليفربول الموسم الحالي.

ورغم الأرقام المميزة لمحمد صلاح مع ليفربول إلا أنه احتل المركز السابع في ترتيب أفضل لاعبي العالم، للعام 2021، بحسب مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية التي منحت جائزة الذهبية للأرجنتيني ليونيل ميسي متفوقًا على روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

واحتل جورجينيو، الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي وأمم أوروبا 2020 مع إيطاليا، المركز الثالث، في حين جاء كريم بنزيما لاعب ريال مدريد في المركز الرابع، وخلفه نغولو كانتي، ثم كريستيانو رونالدو في المركز السادس..