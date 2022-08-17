الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
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ودّعوا بودرة التلك الشهيرة من جونسون

منذ ساعة واحدة
بودرة التلك

بودرة التلك

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أعلنت شركة جونسون أند جونسون (Johnson and Johnson) وقف بيعها لبودرة التلك المخصصة للأطفال في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2023، ويأتي ذلك بعد ما يقارب 38 ألف دعوى قضائية وادعاءات بتسببها بالسرطان لاحتوائها على الأسبست أو الحرير الصخري (بالإنجليزية: Asbestos).

كانت الشركة قد واجهت ادعاءات مستمرة بتسبب بودرة التلك الخاصة بهم بسرطان الرئة عند استنشاقها، وسرطان المبيض عند استخدامها من قبل النساء، وذلك على الرغم من الأدلة العلمية المتضاربة فيما يخص هذا الشأن.

أما الوكالة الدولية لبحوث السرطان (بالإنجليزية: International Agency for Research on Cancer)، فتصنف التلك المحتوي على الأسبست بأنه مادة مسرطنة.

وما زالت شركة جونسون أند جونسون تصر على موقفها المعارض لهذه الآراء، مستندة إلى الأدلة العلمية الوافرة التي تقر بأمان استخدام بودرة التلك وعدم تسببها بالسرطان.

وعلى هذا الضوء كانت مبيعات البودرة قد انخفضت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، هذا وقد تم إيقاف بيعها تماماً في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا منذ عام 2020.

وقد كانت الشركة قد أشارت إلى أنها ستستبدل التلك في منتجها الشهير بنشا الذرة.

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