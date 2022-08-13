وزن الريشة.. فيلم بطولة احمد السقا بدور مختلف وبعيد عن الاكشن

يخوض الفنان أحمد السقا لأول مرة تجربة المشاركة فى مسلسل قصير بعنوان “وزن الريشة” يتم عرضه على احدى المنصات الإلكترونية وقد تم اختيار نص من تأليف المؤلف محمد هشام عبيه ومن اخراج مريم احمدى، وعلى الرغم من الاعلان عن بداية التصوير الشهر الحالى إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وقد تقرر ان يتم بداية تصوير المسلسل الشهر المقبل وتعود اسباب تأجيل بداية التصوير إلى عدم الانتهاء من كتابة جميع حلقات المسلسل والتى حددها المؤلف لتكون ٨ حلقات، حيث يعكف حاليا المؤلف محمد هشام عبيه على كتابة باقى حلقات المسلسل حيث انتهى من كتابة حلقتين او ثلاث فقط من احداث المسلسل كما يوجد مناقشات وجلسات عمل بين المؤلف والمخرجة مريم أحمدى للوقوف على تفاصيل العمل أول بأول كما أنها تقوم بتحديد لبعض أماكن التصوير بلبنان لوضع خطة كاملة قبل بداية التصوير.

وحتى الآن لم يتعاقد على بطولة المسلسل إلا أحمد السقا وجار التعاقد مع باقى الأبطال وترشيح عدد من الأسماء بصورة مبدئية سواء فى البطولة النسائية او باقى الأبطال.

وعلى الرغم من ارتباط اسم المسلسل “وزن الريشة” برياضة الملاكمة واعتقاد البعض بقيام السقا بدور ملاكم خاصة مع شهرته بتأدية ادوار الأكشن والمشاهد الخطرة بنفسه دون الاستعانه بدوبلير ومع شخصية السقا المعروف عنه حبه للرياضات المختلفة إلا أن كل هذا ليس صحيح حيث يقوم السقا بدور مختلف عليه تماما وبعيدا عن الاكشن.

وانما يقوم بشخصية مليئة بالمشاعر والأحاسيس ونرى ذلك من خلال الصعوبات والتحديات، التى يواجهها البطل وتكون مفاجأة للجمهور من خلال احداث ودراما إجتماعية وبها جانب من الإثارة والتشويق ليكتشف المشاهد فى كل حلقة حدث غير متوقع يواجهه البطل.

والجدير بالذكر ان مسلسل “وزن الريشة” هو التعاون الثانى بين المؤلف محمد هشام عبيه والمخرجه مريم أحمدى، بعد تعاونهما بمسلسل “٦٠ دقيقة” الذى عرض على منصة شاهد بطولة ياسمين رئيس و محمود نصر وشيرين رضا وسوسن بدر.