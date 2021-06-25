وزير الصحة البريطاني يواجه فضيحة أخلاقية بعد انتشار هذه الصورة له!

يكافح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك (42 عاما)، من أجل الاستمرار في وظيفته المهدد بتركها بعد انتشار صورة له تمثل فضيحة أخلاقية مدوية مع مساعدته جينا كولادانجيلو (43 عاما).

ونشرت وسائل الإعلام البريطانية، صورا مأخوذة من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة لهانكوك، وهو يُقبل مساعدته جينا خارج مكتبه في وايتهول.

وكشفت اللقطات، أن هانكوك تأكد من خلو الممر قبل ممارسة فعلته.

وأوضحت صحيفة ”ذا صن“، أنهما كانا في علاقة غرامية في ذلك الوقت، لكن من غير المعروف ما إذا كانت مستمرة حتى ذلك اليوم أم لا، رغم أن هانكوك متزوج منذ 15 عاما ولديه 3 أطفال معا، كما أن مساعدته كولادانجيلو هي أم لثلاثة أطفال أيضا ومتزوجة من أوليفر تريس، مؤسس متجر الملابس ”أوليفر بوناس“.

وكان هانكوك عين كولادانجيلو التي كانت تعمل كمديرة اتصالات في شركة زوجها، في وزارة الصحة في مارس 2020، وأثارت هذه الخطوة ضجة واسعة النطاق.

وقال مصدر، إنه من الصادم أن يكون هانكوك على علاقة غرامية وسط جائحة فيروس كورونا مع مستشارته التي استخدمت المال العام لتوظيفها.

وتردد أن هذه الصور التقطت خارج مكتبه في مقر وزارة الصحة في وسط لندن، في حوالي الساعة الـ3 مساء يوم 6 مايو، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتزيد هذه التقارير من الضغط على هانكوك، الذي يكافح بالفعل في وظيفته، بشأن تعامله مع جهود التصدي لفيروس ”كورونا“ في بريطانيا.