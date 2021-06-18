وزير سابق اشترى لزوجته أصواتا انتخابية.. فهكذا كان عقابه!

لم يسلم وزير العدل السابق في اليابان كاتسويوكي كاواي من الانتقادات بسبب التهم التي وجهت له بعد إدانته بشراء أصوات لزوجته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2019.

ورفضت محكمة طوكيو الجزئية ادعاء كاواي بالبراءة، وخلصت إلى أن كاواي وزع 28.7 مليون ين على 100 من أعضاء الجمعية المحلية وأنصاره في دائرة زوجته أنري كاواي في محافظة هيروشيما غربي اليابان.

وقال رئيس القضاة ياسواكي تاكاهاشي: “إنها جريمة خبيثة للغاية قوضت بشكل كبير الانتخابات النزيهة وأساس الديمقراطية”، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 1.3 مليون ين.

وكان المدعون قد طالبوا بالسجن لمدة أربع سنوات ومصادرة 1.5 مليون ين خلال محاكمة كاواي البالغ من العمر 58 عاما.

وكانت زوجة كاواي فازت بمقعد في انتخابات يوليو 2019، لكنها استقالت من عضوية مجلس الشيوخ في فبراير من هذا العام.

وفي يناير من هذا العام حكم على أنري كاواي بالسجن 16 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، بتهمة التآمر مع زوجها وتسليم 1.6 مليون ين لأربعة أعضاء في مجلس محافظة هيروشيما بين مارس ومايو في عام 2019.