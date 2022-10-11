وسائل صادمة .. ممرضة "سفّاحة" قتلت 7 رضّع وحاولت قتل 10 آخرين

اتُهمت ممرضة بريطانية بقتل سبعة رضّع ومحاولة قتل 10 آخرين في وحدة حديثي الولادة التي تعمل بها.

وقال المدعي العام “نيك جونسون” في جلسة استماع في محكمة مانستر “مسمّمة كانت في العمل”، وفق تقرير لـ BBC.

وأضاف: “نقول إن انهيارات ووفيات الأطفال الـ 17 الواردة أسماؤهم في لائحة الاتهام لم تكن مآسي تحدث عادة”. ونكرت “لوسي ليتبي” التهم الموجّهة ضدها وهي قتل سبعة أطفال ومحاولة قتل 10 آخرين.

وفي الفترة الممتدة بين حزيران 2015 وحزيران 2016، عندما كانت ليبتي تعمل في المستشفى، لاحظ المستشارون “ارتفاعًا كبيرًا” في عدد الرضّع الذين كانوا يتوفون بشكل غير متوقّع وفي عدد الرضّع الذين تعرّضوا لأزمات صحية حادة.

وقال “جونسون” إنّ العامل المشترك بين الوفيات كان “ليبتي”. ووفق BBC، أظهرت مراجعة للشرطة أن اثنتين من الوفيات تضمنتا رضيعًا قُتل عن طريقة التسمم بالأنسولين.

حيث هبط سكر الدم لدى الأطفال الى مستويات خطرة. وقد ارتكبت الممرضة الجرائم بحق الرضّع من خلال وسائل مختلفة. إذ إن بعضًا من هؤلاء الرضّع قد حُقنوا بالهواء، فيما أعطي آخرون كميات كبيرة من الحليب. وقد تبيّن أن رضيعًا كان يبلغ 24 ساعة عندما توفي بعدما حقنته الممرضة المتهمة بالهواء، وفق ما نقلت الغارديان.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن ليتبي متهمة بمحاولة قتل شقيقته التوأم في اليوم التالي، ومحاولة قتل طفل حديث الولادة ثلاث مرّات.

إلى ذلك، قدّم الادعاء لهيئة المحلفين ما بدا أنها أدلة دامغة على إدانة الممرضة عينها، كان من بينها رسم بياني يظهر جدول حضور الممرضين عندما وقعت الجرائم، وهو ما يدين لوسي.

وعلى سبيل المثال، فأول 3 جرائم وقعت في وقت كانت الممرضة المناوبة والوحيدة هي المتهمة في القضية.