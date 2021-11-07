وسام صباغ لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: “أبو شفيق” عائد بصيغة جديدة

يعيش الممثل اللبناني وسام صباغ نشاطا فنيا كبيرا خلال هذه الفترة، فهو إنتهى من تصوير مسلسل كوميدي بعنوان “الجار للجار”، كما يشارك في الجزء الثاني من مسلسل “للموت”، هذا فضلا عن تقديمه برنامج سياحي في الاردن ويستعد لعودة برنامج “أبو شفيق” عبر منصة SBI بحلة جديدة. والبداية مع تفاصيل مسلسل “الجار للجار” فقال وسام “بعد غياب عن الاعمال الكوميدية اعود بهذا العمل لأسعد الناس التي تحتاج إلى جرعة من التفاؤل وسط كل النكبات التي نعيشها في العالم العربي و”الجار للجار” من بطولة مجموعة من الفنانين المصريين واللبنانيين والسوريين ومنهم بيومي فؤاد وشيماء سيف وجسي عبده ومرام علي وجمال العلي وابراهيم السمان، وأنا العب دور رب الاسرة اللبنانية التي تعيش في بناية تضم عدد من العائلات العربية الذين يتفاعلون مع الاحداث التي تدخل حياتهم في سياق الحلقات الثلاثين. والمسلسل من تاليف اسامة حسام الدين وإخراج محمد عبد العزيز وإنتاج مفيد الرفاعي ومن المقرر ان يعرض قريبا. وأنا استفدت جدا من هذه التجربة حيث صورنا في مدينة أبو ظبي.

وعن دوره في “للموت 2” يؤكد أنه بدأ التصوير منذ أسابيع وهو يتابع التطور الدرامي لشخصية “محمود” التي أحبها الناس في الجزء الاول، إنما رفض الإفصاح عن تفاصيل الأحداث ووعد الجمهور انه سيشاهد عملا متقنا في رمضان 2022.

وبخصوص برنامج “ابو شفيق” الذي عرض في شهر رمضان الماضي على منصة SBI ومحطة “أم تي في” قال انه عائد قريبا لمساعدة الناس بصيغة جديدة وربما تكون من خلال التنقل في الشوارع، والعرض بات قريبا جدا. وبالنسبة لشهر رمضان المقبل يقول “أن هناك تحضيرات مختلفة للعام المقبل مع “أبو شفيق وضيوفه”.

وبما أن ابنه الكبير جاد عمل في التمثيل منذ الصغر، فهل يمكن أن يعود الى هذه المهنة فأشار إلى ان جاد دخل عالم التمثيل وهو صغير لكن الآن يدرس طب الاسنان وهو سعيد بهذا المجال الذي اختاره عن قناعة “علما انه يشاركني في الفيديوهات التي انشرها على حساباتي في مواقع التواصل الإجتماعي والتي اهدف من خلالها الإضاءة على امور إجتماعية تهم الناس”.

واخيرا ما رأيه بالهجرة وهو الذي قدم أوراقه للحصول على تأشيرات “لم الشمل” مع عائلة زوجته في الولايات المتحدة الاميركية فقال “فكرة الهجرة لم تعد واردة في ذهني لأنني اسست أسما في مجال التمثيل وبعد مرور نحو 20 عاما على دخولي في هذا العالم من الصعب ان أتخلى عن المكانة التي وصلت اليها. واظن ان الهجرة هي للشباب الطامح لتطوير مستقبله وانا ما زلت صامدا في لبنان رغم ان الاحداث التي نعيشها لم تمر علينا سابقا، وما علينا إلا الصمود واتمنى ان تتحسن الظروف في القريب العاجل”.