وسام صباغ لـ”صوت بيروت انترناشونال”: الجمهور يتابعني يوميا كوميديا وتراجيديا بين "للموت" و"ابو شفيق"

وسام صباغ ممثل لبناني مميز ونجح في تقديم الادوار الكوميدية والتراجيدية باتقان . وقد احيه الجمهور في لبنان والعالم العربي وتفاعل مع الشخصيات التي يقدمها وآخرها في مسلسل “للموت”.

كما يقدم يوميا برنامج “ابو شفيق online الذي يعرض على منصة Beirut city ومحطة ام تي في , فماذا يقول وسام صباغ لصوت بيروت انترناشونال عن دوره في مسلسل “للموت” وكيف تم ترشيحه له؟

“هناك عوامل عدة لترشيح اي ممثل لتقديم اي دور في احد المسلسلات اذ مثلا يكون الكاتب قد استوحى من شخصية الممثل لتادية هذا الدور او ذاك كما ان للمخرج دورا في الاختيار وحتما شركة الانتاج ايضا اذا فهي مجموعة عوامل تتجمع كي يتم ترشيح الممثل لشخصية معينة وهذا ما حصل في “للموت”, كتابة نادين جابر , اخراج فيليب اسمر وانتاج “ايغل فيلمز” وبطولة مجموعة من النجوم ومنهم ماغي بوغصن ودانيلا رحمة وباسم مغنية وخالد القيش ومحمد الاحمد واحمد الزين وعلي الزين ورندة كعدي وغيرهم. وانا سعيد بردة فعل الناس تجاه “محمود” ذاك الشاب اللبناني الذي يحمل قضية الشباب اللبناني الذي يعاني في بلده وقد شعرت بمسوؤلية كبيرة تجاه هذا الدور غير العادي خاصة ان الحوار المكتوب لامس شريحة كبيرة من الشعب اللبناني الذي يعاني من ظروف صعبة جدا واود ان اشكر كل الناس التي تفاعلت مع ادائي للواقع المرير.

اما الاعمال التي يتابعها في رمضان فيؤكد انه مشغول بالتحضير يوميا لبرنامج “ابو شفيق online لذا لا يتسنى لي متابعة الاعمال الدرامية التي تعرض في هذا الشهر الفضيل, انما اتابع اصداء هذه المسلسلات على مواقع التواصل الاجتماعي وقد وجدت ان الدراما اللبنانية تتطور من عام الى آخر واصبحت صناعة بكل معنى الكلمة وتضاهي اي اعمال عربية وانا سعيد بهذا التطور وهذا ما رأيته اثناء تصوير “للموت” لان شركة “ايغل فيلمز” حشدت كل العناصر كي يظهر العمل متكاملا من ناحية التأليف والاخراج. والنجوم المشاركين فيه.

اما ماذا يقول عن شخصية “ابو شفيق” التي يظهر بها يوميا عبر منصة Beirut city ,و mtv فيوضح “ان هذه الشخصية ماخوذة من البيئة البيروتية التي تربيت فيها واحبها جدا لانها تذكرني بوالدي رحمه الله حيث تأثرت به فهذه الشخصية تشبهه وكان قبل وفاته عندما يشاهدني فيها على الشاشة يفرح من قلبه. والحمد الله ان كل الامكانيات توفرت لنجاح البرنامج واشكركل القيمين على جهوده من كل فريق العمل .

اما عن ابتعاده عن تقديم الادوار الكوميدية فيقول وسام صباغ انه ليس بعيدا عن هذه الادوار لان شخصية “ابو شفيق” محض كوميدية ويوميا يتابعني الناس بدور تراجيدي في “للموت” وبعد ساعتين يشاهدونني بشخصية مفرحة تسعد قلوبهم.

اما هل وقع عقد احتكار مع شركة “ايغل فيلمز” فأشار انه لا يوجد في قاموس عمله عقد احتكاري لانه يعمل مع كل شركات الانتاج وكان قد تعامل في شركة “صباح اخوان” مسلسل “ما فيي” الذي حقق نجاحا كبيرا وايضا تعامل مع شركة “مروى غروب” لصاحبها مروان حداد من خلال مسلسل “هند خانم” وعندما تعرض علًي فرصة جيدة اقبلها لانني صديق الجميع. واخيرا عن قراره بالهجرة من لبنان الذي اتخذه من سنوات هل ما زال مصرا عليه يقول “هذا القرار صعب جدا وانا متردد باتخاذه علما ان امل كل لبناني ان يسافر ويعيش حياة مستقرة انما الهجرة تحتاج الى اموال لتنفيذها كما ان الممثل عندما يخرج من بيئته عليه ان ينسى مهنة التمثيل ويعمل في مجال آخر ليعيل عائلته وانا بعد عشرين سنة من الصعب ان ارمي نجاحي في التمثيل وراء ظهري.