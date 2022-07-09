وسام صليبا يكشف تفاصيل حالته الصحية

كشف الممثل وسام صليبا عن حالته الصحية ومدى تطور مرضه بعدما تحدث قبل فترة في مقابلة تلفزيونية عن إصابته بمرض التصلب اللويحي الخطير.

كما سرد أعراض المرض قائلاً: “له علاقة بالشلل والتنميل وتتراجع الصحة شيئاً فشيئاً، إلا أن العلاجات تطورت في وقتنا الحالي، فمنذ أربعين عاماً لم يكن هناك من علاج لهذا المرض فكنا نرى حالات عديدة منه”.

على صعيد الأعمال، يطل وسام صليبا بشخصيّة جديدة في مسلسل “من… إلى” ابتداءً من ١٧ من هذا الشهر على “شاهد” وهو من بطولة قصي خولي وفاليري أبو شقرا ونخبة من الممثلين، كتابة بلال شحادات وفرح شيا ويخرجه التونسي مجدي السميري وتنتجه شركة “صبّاح إخوان”. مسلسل درامي إجتماعي معاصر، يروي قصة رجل خسر كل شيء في حياته، قبل أن تنقلب التطورات.

وبعد دخوله إلى الساحة الفنية، أحرز صليبا مكانة مهمّة في الوسط الفني بعدما حقّق نجاحات كبيرة في التمثيل خصوصاً في مسلسل “2020” والذي لعب فيه دور المحقّق وأخ الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.