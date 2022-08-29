وست هام يتعاقد مع باكيتا من ليون في صفقة قياسية للنادي

هالاند في مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد

أعلن وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الواقع في 29 آب 2022 تعاقده مع لاعب الوسط لوكاس باكيتا من أولمبيك ليون الفرنسي في صفقة قياسية للنادي.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن وست هام دفع مبلغا مبدئيا قدره 36.5 مليون جنيه إسترليني (42.76 مليون دولار) فضلا عن 14.4 مليون دولار من الإضافات المحتملة للاعب البرازيلي الذي وقع عقدا لمدة خمس سنوات مع خيار التمديد لمدة عام واحد.

وسيتجاوز ذلك 45 مليون جنيه إسترليني دفعها وست هام للمهاجم الفرنسي سيباستيان ألير في 2019.

وقال باكيتا في بيان “أنا سعيد للغاية لوجودي هنا. أتمنى أن تكون بداية رحلة ممتعة. أتمنى أن تكون فترتي هنا ناجحة.

“الموسم الماضي كان جيدا للغاية لوست هام وأتمنى أن يستمر الفريق في تقديم المزيد والمزيد من المواسم الجيدة في الفترة التي أقضيها في النادي.

“متحمس لارتداء قميص وست هام وإظهار ما يمكنني القيام به للجماهير ومساعدة زملائي في الفريق والنادي”.

وأنهى وست هام الموسم الماضي في المركز السابع تحت قيادة المدرب ديفيد مويز لكنه يعاني في الموسم الجديد حيث يحتل المركز 16 بعد أربع مباريات.

وقال مويز “إنه لاعب أعجبت به من بعيد لفترة طويلة للغاية وبالطبع رأيناه عن قرب خلال مباريات الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

“إنه لاعب موهوب للغاية وفي حين أنه سيحتاج إلى وقت للتكيف مع الدوري الإنجليزي الممتاز، فإننا متحمسون لإضافة لاعب دولي آخر إلى فريقنا”.

ويستضيف وست هام في المباراة المقبلة بالدوري توتنهام هوتسبير يوم الأربعاء.