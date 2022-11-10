جونى ديب يثير الجدل فى عرض ريهانا

بدا النجم العالمى جونى ديب رائعًا كما كان دائمًا أثناء تواجده فى حفل ريهانا الرابع Savage X Fenty، والذى تم عرضه لأول مرة على Amazon Prime.

كما ظهرت ريهانا نفسها فى العرض الملىء بالنجوم، بالإضافة إلى كارا ديليفين، وإرينا شايك، وأنيتا، وجوان سمولز، وتراجي بي هينسون، وبورن بوي وغيرهم.

JOHNNY DEPP IN RIHANNA’S SAVAGE X FENTY SHOW pic.twitter.com/szhVItteW8 — johnny depp daily (@johnnydppdaily) November 9, 2022

بدأ ظهور جونى واقفا فى وسط الغابة، مستندا على شجرة، بينما كان الراقصون الذكور يرتدون قميصًا حوله، قبل أن يبدأ فى السير نحو الكاميرا.

كان جونى ديب يرتدى سترة Sheer X Smoking باللون الأخضر الغامق، وبحسب ما ورد قيل إنه وريهانا كانا متحمسين للغاية للتعاون، وفقًا لـ TMZ.

وجاء ظهور جوني وسط أنباء عن انفصاله عن المحامية البريطانية جويل ريتش، بعد علاقة لم تتعدي الشهور.

وكان قد قرر النجم جوني ديب العودة لساحات المحاكم من جديد ومقاضاة آمبر هيرد من خلال قضية جديدة، وفقًا لما ذكره تقرير لموقع deadline أكد فيه أن النجم سيستأنف ضد فوز آمبر هيرد الأخير بقضية تجاهه أكدت فيه أنه شهر بها وبالتالى فازت بتعويض قدره مليوني دولار، وهو الأمر الذى اعتبره مكتب المحاماة الخاص به معيبًا.