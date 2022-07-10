وسط الضباب.. صورة "ساحرة" لصلاة عيد الأضحى في عُمان

كثيرة هي الصور التي انتشرت لصلاة عيد الأضحى، في مختلف دول العالم، ولكن صورة مميزة انتشرت بشكل أكبر من غيرها.

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة “ساحرة” لمجموعة من المصلين أثناء إقامة صلاة عيد الأضحى في ولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية الصورة بشكل كبير، حيث فازت بجائزة “أفضل صورة معبرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك”، من إذاعة “سلطنة عمان”.

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الصورة الفائزة في اليوم الأول من مسابقة #عيدكم_مبارك_إذاعة_سلطنة_عمان

لأفضل صورة معبرة بمناسبة #عيد_الأضحى_المبارك 📸 للمصور ماجد العمري من #ولاية_الجبل_الأخضر#إذاعة_سلطنة_عمان pic.twitter.com/yiMGI1lDDc — إذاعة سلطنة عُمان (@GeneralRadio) July 10, 2022

ووثقت الصورة التي “خطفت الأنظار” مجموعة من المصلين وهم يؤدون صلاة عيد الأضحى على سفح أحد الجبال المرتفعة التي يحفها الخضار والمتوارية وسط الضباب، حيث اعتبرها البعض من أجمل ما التقط في عيد الأضحى.

منظر جميل أثناء تأدية صلاة عيد الاضحى المبارك في ولاية الجبل الأخضر صباح اليوم pic.twitter.com/FXXZ60gUc6 — طـقـس عُـمـان 🌦 (@WeatherOman) July 9, 2022