الأحد 11 ذو الحجة 1443 ﻫ - 10 يوليو 2022 |
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وسط الضباب.. صورة "ساحرة" لصلاة عيد الأضحى في عُمان

منذ 4 دقائق
ضياب- تعبيرية

ضياب- تعبيرية

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كثيرة هي الصور التي انتشرت لصلاة عيد الأضحى، في مختلف دول العالم، ولكن صورة مميزة انتشرت بشكل أكبر من غيرها.

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة “ساحرة” لمجموعة من المصلين أثناء إقامة صلاة عيد الأضحى في ولاية الجبل الأخضر بسلطنة عمان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية الصورة بشكل كبير، حيث فازت بجائزة “أفضل صورة معبرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك”، من إذاعة “سلطنة عمان”.

ووثقت الصورة التي “خطفت الأنظار” مجموعة من المصلين وهم يؤدون صلاة عيد الأضحى على سفح أحد الجبال المرتفعة التي يحفها الخضار والمتوارية وسط الضباب، حيث اعتبرها البعض من أجمل ما التقط في عيد الأضحى.

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