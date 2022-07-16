وسط تفاعل كبير.. ديانا حداد تعود إلى إنستغرام

بعد أن قامت الفنانة ديانا حداد بحذف جميع صورها والفيديوهات الخاصة بها على الموقع. عادت الفنانة اللبنانبة إلى موقع التواصل الاجتماعي”إنستغرام” عبر فيديو جديد.

ونشرت حداد مقطع فيديو لها بالأبيض والأسود، ترتدي به فستانا دون كتابة أي تعليق على المنشور، وتفاعل متابعوها مع عودتها، وخمن البعض أن يكون هذا المقطع جزءا من الكليب الجديد لعملها القادم.

وكانت الفنانة ديانا حداد قد كشفت في تسجيل صوتي مع برنامج ET بالعربي، أن غيابها لم يكن بسبب اعتزالها أو تعرضها للخطر وإنما الحاجة لأخذ فرصة مع نفسها، وقالت: “أخدت فرصة لنفسي وبريك وخلال الفترة دي لمست قد إيه محبة الناس كبيرة والإعلام والجمهور الغالي وقد إيه خوفهم علي”.

وفوجئ جمهور الفنانة ديانا حداد منذ أيام بحذفها لجميع صورها على موقع الصور الشهير “إنستغرام” وهو ما فتح باب الأقاويل حول قرار اعتزالها الفن.

وأثار حذف حداد جميع صورها على موقع”إنستغرام”،تساؤلات حول نيتها الاعتزال لاسيما بعد انتشار صورتها محجبة أثناء قيامها بمناسك العمرة.

وذكر موقع صدى البلد أنه تواصل مع مدير أعمال ديانا حداد الإماراتي لتوضيح هذا الأمر، ليجيب الأخير بأنه فوجىء بحذف ديانا لجميع صورها، وذكر أنه حاول التواصل معها إلا أنها لا تجيب على هاتفها.

ونفى مدير أعمال حداد، فكرة اعتزال النجمة، مؤكدا أنه لا يرجح هذا الأمر إطلاقا فهناك العديد من الأعمال التى كانوا يقومون بتحضيرها الفترة الماضية لطرحها منذ وقت قريب، إلا أنه لا يعلم ماذا حدث حتى الآن ويحاول أن يتواصل معها لمعرفة حقيقة الأمر.