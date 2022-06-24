وصفات طبيعية من المنزل لتفتيح الكوعين والركبتين

أسباب تغير لون الكوعين والركبتين من الفاتح للداكن كثيرة منها الإحتكاك المستمر والإصابة، والسمنة وأمراض الجلد، وغيرها من الأسباب المختلفة، والتي يمكن علاجها باستخدام وصفات طبيعية لتفتيح الكوعين والركبتين، وفقاً لما ذكره موقع ” emedihealth”.

وفيما يلي، وصفات طبيعية لتفتيح الكوعين والركبتين

زيت جوز الهند لتفتيح الكوعين والركبتين

يعتبر زيت جوز الهند من الزيوت المرطبة والتي تساعد على تفتيح البشرة، وذلك لإحتوائه على فيتامين إي، ولذلك ينصح بتدليك الركبتين والمرفقين بزيت جوز الهند لمدة دقيقتين بشمل يومي بعد الاستحمام، ويمكن خلط الزيت مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وتدليك الكوعين والركبتين لمدة تتراوح مابين 15-20 دقيقة ثم غسل الكوعين والركبتين.

الليمون والقشدة الطازجة لتفتيح الكوعين والركبتين

يساعد الليمون على تفتيح المناطق الداكنة، وإزالة الجلد الميت، من خلال خلط ملعقتين صغيرتين من الكريمة الطازجة مع بضع قطرات من عصير الليمون، مع تدليك الكوعين والركبتين لبضع دقائق، ثم شطفهما بالماء.

مقشر الكركم والسكر لتفتيح الكوعين والركبتين

يساعد الكركم على تفتيح البشرة، وكذلك السكر، يعمل على تقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت من خلال مزج 1 ملعقة كبيرة من الكركم والسكر وزيت الزيتون لعمل عجينة ووضعها على المرفقين والركبتين وغسلهما بعد ذلك بالماء الفاتر بعد 15 دقيقة.

الزبادي لتفتيح الكوعين والركبتين

يحتوى الزبادي على نسبة عالية من حمض اللاكتيك الذي يساعد على ترطيب وتقشير وتفتيح البشرة، ولذلك ينصح بخلط ملعقة كبيرة من الزبادي مع 1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز ونصف ملعقة كبيرة من الدقيق لعمل عجينة سميكة، مع تدليك المرفقين والركبتين لمدة 15 دقيقة، وتركها لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الكوعين والركبتين بالماء الفاتر، ويمكن خلط 1 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض والزبادي العادي ووضعه على المناطق الداكنة وتركه حتى يجف ثم غسل الكوعين والركبتين بالماء ووضع مرطب.