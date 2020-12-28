وضعها غير جيد.. أبو يكشف الحالة الصحية لـ”يسرا” بعد إصابتها بكورونا

كشف الفنان المصري أبو ، عن الحالة الصحية للفنانة المصرية يسرا، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

وقال أبو، في تصريحات تلفزيونية إنه يتواصل بشكل يومي مع يسرا، للإطمئنان على صحتها مبينًا أن وضعها الصحي غير جيد.

وأضاف أنه ويسرا يتواصلان كونه مصابًا وزوجته نهال لهيطة، بكورونا أيضًا، معقبًا بأنه وخلال الحديث مع يسرا، يجد مشكلة تنفسية لديها ولا تستطيع الكلام بشكل جيد.

وأردف آبو قائلًا: ”صوت يسرا صعب جدًا ورغم أنه بدأ يتحسن قليلًا إلا أنها تعبانة جدًا جدًا“.

وبشأن الأعراض التي تعانيها يسرا، تابع ”آبو“: ”ارتفاع في رجة الحرارة وتعاني من صعوبة في التنفس.. النفس عندها مش كويس وفي تكسير في الجسم“.

وأردف في مداخلته رغم صعوبة حديثه أنه لا يعلم كيف انتقلت العدوى إليه، منوهًا بأن الأعراض التي يشعر بها تتشابه مع أعراض يسرا وهي: ”ارتفاع الحرارة ووصلت حتى 39 درجة، ورعشة في الجسم، وآلام في العظام، وصعوبة في التنفس“.

واستأنف حديثه قائلًا أن الأعراض تتغير بشكل يومي، مستطردًا: ”أنا كنت في أول يوم بتكلم كويس وحالتي كويسة والنهاردة حالتي بتسوء ونفسي بيروح مني“.